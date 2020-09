William Levy prevario je suprugu Elizabethu Gutiérrez s 80 žena i njihovu je braku konačno došao kraj.

Američki glumac kubanskih korijena William Levy stekao je titulu miljenika žena čim se prvi put pojavio u svijetu showbusinessa, prvo kao maneken, a onda kao glumac u telenovelama. Naočiti 40-godišnjak i zvijezda serije "Oprezno s anđelom", već je nekoliko puta proglašen i najseksepilnijim muškarcem na svijetu, no sada je dobio još jedan nadimak, i to onaj najvećeg preljubnika.

William je posljednjih 17 godina proveo u braku s glumicom Elizabethom Gutiérrez, za koju je tvrdio kako je ona jedina žena u njegovu životu, i iako su mnoge patile i pate za njim, čini se da to ipak nije bilo tako.

Tijekom posljednjih nekoliko godina pročulo se za nekoliko njegovih tajnih veza. Između ostalog bio je s kolegicom Ximenom Navarrete, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu". Ona je sama progovorila o njihovoj aferi, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Najveća afera bila mu je ona s glumicom Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje. Ona je također o svemu javno progovorila, i to u svom romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te ju prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

U jednom se trenutku činilo kako Elizabeth neće više prijeći preko njegovih preljuba jer je s njihovo dvoje djece jednom bila napustila njihov zajednički stan, ali mu se nakon nekog vremena ipak odlučila vratiti. I to je bila pogreška jer je William ponovno bio nestašan i sada je očito svom braku zauvijek presudio.

Elizabeth je za meksičke medije izjavila kako je ovo njihov konačni kraj, a glavni je krivac navodno 28-godišnja Barbara Lopez, kći slavnog producenta Reynalda Lopeza.

William i Barbara upoznali su se radeći na jednom zajedničkom projektu, a svjedoci su za medije otkrili kako je privlačnost među njima bila i više nego očita.

"Jedva je čekao da ju odvede u krevet. U pauzama joj je govorio što bi joj sve želio raditi, a ona je pala na njegov šarm i, kao mnoge druge, nije mu mogla odoljeti. Za njega je to bio samo seks, ali platio je to gubitkom majke svoje djece", izjavio je anonimni izvor koji tvrdi da je glumac suprugu prevario s čak 80 žena.

Williamu odoljeti nije mogla ni slavna pjevačica Jennifer Lopez On se 2011. godine pojavio u njezinu spotu za pjesmu "I'm into you" u kojem ju nije ispuštao iz strastvenog zagrljaja. Međutim, nakon toga je njegova karijera zapravo krenula silaznom putanjom, i to sve zbog njegove velike želje da se probije u Hollywoodu, zbog čega je redom odbijao angažmane u telenovelama. Njegove želje i planovi nisu se ostvarili, a spletom okolnosti ubrzo je doživio i financijski krah.

Iako je zbog kombinacije porijekla i izgleda dobio nadimak "kubanski Brad Pitt", to mu nije pomoglo da dobije i neku značajniju ulogu, već one sporedne koje mu nisu donijele velike honorare. Morao se odreći luksuznih automobila koje je vozio, a 2016. godine zaplijenjena mu je kuća zbog navodnog duga u iznosu od vrtoglavih milijun dolara.

"Bio je arogantan i mislio je da je cijeli svijet njegov, a sada nema ništa. Mora progutati ponos i pronaći način na koji će zaraditi za život. Prolazi kroz težak period i vjerojatno će se morati vratiti sapunicama. Stvar je u tome što se razbacivao novcem na početku karijere. Proslavio se u Meksiku, a onda je došao u Miami i dopustio si da odbija uloge, nije želio glumiti u telenovelama. Želio je u holivudske filmove i sramio se glume u serijama, smatrao ih je mrljom u karijeri. Prije nekoliko godina želio se probiti u Hollywoodu, ali je shvatio da je ljepotana poput njega tamo jako mnogo. Glumio je u projektima koji su prošli nezapaženo", otkrio je njemu blizak izvor meksičkim medijima prije godinu dana.