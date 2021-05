Snježana Dujmić požalila se pratiteljima što je netko učinio od lijepog murala posvećenog Rajku Dujmiću koji je osvanuo na zgradi u Ravnicama u listopadu prošle godine.

Snježana Dujmić objavila je na Facebooku da je netko išarao mural posvećen njezinom pokojnom mužu Rajku Dujmiću koji je preminuo 4. kolovoza prošle godine od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći.

"Prije 3 mjeseca je netko unakazio Rajkov mural!! Napisao velikim slovima PEDER i nacrtao muški spolni organ na tipkama od klavira", napisala je Snježana uz fotografije.

Njezini pratitelji su komentirali kako je takav potez sramotan. "Nemam riječi", "Prestrašno. Kakvih sve to ljudi ima?", "Strašno koliko primitivizma postoji kod nas", napisali su. Jedna pratiteljica je upitala može li se to oprati na što je skladateljeva udovica odgovorila da ne može.

Prije 3 mjeseca je netko unakazio Rajkov mural!!!!!! Napisao velikim slovima PEDER i nacrtao muški spolni organ na tipkama od klavira. Objavljuje Snježana Dujmić u Petak, 30. travnja 2021.

Mural posvećen Dujmiću osvanuo je na zgradi u Ravnicama u listopadu prošle godine i njegovu fotografiju je prva objavila Snježana na Facebooku te je istaknula da se osjeća zahvalno.

Inače, udovica glazbene legende je početkom travnja u ekskluzivnom intervjuu za In magazin otkrila da je u pripremi je novi album s deset neobjavljenih pjesama nastalih na Rajkovom glasoviru.

''Pjesme su esencija Rajkovih emocija, pravi onaj Rajko'', rekla je Snježana. Te će dosad brižno čuvane pjesme otpjevati neka od najzvučnijih imena domaće scene.

''Znam ih dva od deset. To su Nina Badrić i Novi fosili'', ispričala je.

Iako su Rajko i Snježana sa ostatkom članova Novih fosila imali mnogo razmirica, odlučili su sve to ostaviti u prošlosti.

''Nema ljutnje. Nema ljutnje. Treba to otpustiti, život mora ići dalje. Neke stvari treba ostaviti iza sebe. Mislim da je to najpametnije, ja sam bolje, lakše mi je, zadovoljnija sam, mirnija sam'', istaknula je.

Snježana je ispričala i da Rajkovi evergreeni, a posebice demo snimke pjesama koje ćemo tek čuti, joj bude sjećanja.

''Klavir i Rajkov glas, nije jednostavno. Na jednoj pjesmi Rajko je čak i plakao dok je svirao i snimao. Tako da ne znam, ne mogu to objasniti. Ima trenutaka kada bude neka pjesma na radiju, što je Rajko radio, i bude mi super, ima dana kada gasim radio. Pa i ljudima je izazivalo i tugu i radost i veselje. To su pjesme bile za sve. Znači i veselje i radost i tuga, ljudi su se zaljubljivali uz te pjesme. Najgora mi je ta ''Samo mi se javi'', i da si barem noćas ovdje. To mi je...nekad me baš zapere jako'', rekla je.

Dujmić je zauvijek zatvorio oči u riječkoj bolnici na Sušaku samo tri dana prije svog 66. rođendana. Obitelj je u najtežim trenucima odlučila napraviti humanu gestu te je donirala njegove organe kako bi spasila živote drugih. Osim supruge Snježane iza njega je ostao i sin Tin.

Rajko je ostavio neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni. Bio je jedan od najpriznatijih domaćih glazbenika i skladatelja. Najpoznatiji je u javnosti kao dio grupe Novi fosili, no napisao je gotovo dvije tisuće pjesama.