Na posljednjem ispraćaju Rajka Dujmića na zagrebačkom Krematoriju okupili su se brojni kolege glazbenici. Preplavljeni emocijama prisjetili su se legendarnog skladatelja i otkrili nam kakve ih uspomene vežu iz dugogodišnjeg zajedničkog rada, ali i prijateljstva.

Teško je bilo suspregnuti suze na ispraćaju glazbenika čije su pjesme sastavni dio naših života. Shrvana supruga Snježana i sin Tin, obitelj i kolege glazbenici posljednji su put rekli zbogom čovjeku koji je živio glazbu, Rajku Dujmiću.

"To su pjesme koje su obilježile moje djetinjstvo i moj život u najranijoj fazi. Ja sam danas upravo iz tog razloga ovdje, da ono ''hvala' 'i ono ''volim te'' koje mu možda nikada nisam rekao fizički da mu na ovaj način kažem", rekao je Jacques Houdek.

"Dao je sve. Njemu je život bila glazba. Muzika, Novi fosili. Jedan čovjek koji je tako jednostavan, a toliko je hitova napisao. Ja bih ga uvrstio između tri najbolja kompozitora. Između Zdenka Runjića, Đorđa Novkovića i Rajka Dujmića koji je ostavio trag i ostat će trag u nama", zaključio je Mladen Grdović.

S Rajkom su se pozdravili i članovi Novih Fosila, s kojima je otpjevao i odsvirao hitove koje pjevaju sve generacije. Svi koji su ga poznavali, složno kažu, neopisivo je uživao dok je za svojim glasovirom stvarao pjesme.

"Osoba koja je toliko dala iz svoga srca onoga najboljeg što on je. Svima na upotrebu. To je jedno opće divno mjesto, spomenik glazbeni, narodno blago. Bog ga je poljubio u muziku", rekao je Goran Karan.

"Ja sam izgubio prijatelja sa stažom od 50 godina. Mi se znamo još iz srednjih škola. Iz srednje muzičke škole pa sve ono po protokolu. Prvi bendovi, svirke po čagama", otkrio nam je Vlado Kalember.

Ovom skladatelju zahvalni su brojni glazbenici. Nesebično je dijelio svoj talent i svojim notama među zvijezde vinuo mnoge.

"Rajko Dujmić je čovjek koji je mene stvorio. Kad se sjetim svega toga, jako mi je teško govoriti, ne znam šta bih vam rekao. Kao da je otišlo pola mene. Bili smo jako povezani, ustvari on je izmislio Jasmina Stavrosa. Sve je napravio za mene", priznao nam je Jasmin Stavros.

"U jednom mi je trenutku rekao, jer sam radio ''Lupi petama'', onda me pitao ''Šta je? Šta se mučiš?'' Fedor je bio sjedio za klavijaturama, ja velim - ''Ma muči me tonalitet, nikako da pravi tonalitet...!'' Veli on ''Ja ću ti reći pravi tonalitet ali to ti nije besplatno, moraš mi platit fileke!'', prisjetio je Jasenko Houra.

Emocije nije ni pokušavala skriti Emilija Kokić. Zahvaljujući Rajku ostvario se njezin najveći san koji mnogi nikada neće dosanjati.

"Da, on je stvarno ostavio dubok i neizbrisiv trag u mom životu i karijeri. Zajedno smo pobijedili na Eurosongu s ''Rock me baby'' i time se upisali zlatnim slovima u povijest hrvatske glazbe. Velik je bio, stvarno je bio velik. Uvijek sam s ljubavlju i s poštovanjem izgovarala njegovo ime. Tako će biti i dalje", izjavila je Emilija.

"Recimo da je mnogim generacijama prokrčio put. Način na koji je on radio glazbu, glazba koju je on radio, to je sve bilo na ovim područjima tad čak i relativno novo. Neka fina urbana zapadnoeuropska priča. Da je on kojim slučajem živio u nekoj Engleskoj ili nekoj Švedskoj, cijeli svijet bi znao za njega", smatra Nikša Bratoš.

Dobitnik Porina za životno djelo, uvijek nasmijan i zaigran poput dječaka, Rajko Dujmić napustio nas je u 66. godini života nakon teške prometne nesreće. Ostaje utjeha da će kroz njegove nezaboravne melodije sjećanje na Rajka živjeti vječno.

