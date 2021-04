Nina Badrić, Novi fosili i brojni drugi domaći glazbenici s A liste uskoro će zapjevati nikad objavljene pjesme Rajka Dujmića. U ekskluzivnom intervjuu za IN Magazin to je otkrila Rajkova udovica Snježana, a ispričala je i zašto se nije dvoumila oko donacije organa nakon njegove smrti, kako je Rajko reagirao kad je njegova pjesma Rock me baby pobijedila na Euroviziji te kako živi bez svojeg supruga, kojeg je voljela u dobru i zlu.

Glazbeni virtuoz koji je svojim notama gađao ravno u srca publike, još će jednom razoružati naše emocije. U pripremi je novi album s deset neobjavljenih pjesama nastalih na glasoviru Rajka Dujmića.

''Pjesme su esencija Rajkovih emocija, pravi onaj Rajko'', kaže Snježana.

Te će dosad brižno čuvane pjesme otpjevati neka od najzvučnijih imena domaće scene.

''Znam ih dva od deset. To su Nina Badrić i Novi fosili'', otkrila je.

Iako su Rajko i Snježana s ostatkom članova Novih fosila imali mnogo razmirica, odlučili su sve to ostaviti u prošlosti.

''Nema ljutnje. Nema ljutnje. Treba to otpustiti, život mora ići dalje. Neke stvari treba ostaviti iza sebe. Mislim da je to najpametnije, ja sam bolje, lakše mi je, zadovoljnija sam, mirnija sam'', kaže.

Od Rajkove smrti prošlo je tek osam mjeseci. Svaki spomen njegova imena, njegovi evergreeni, a posebice ove demo snimke pjesama koje ćemo tek čuti, Snježani bude sjećanja.

''Klavir i Rajkov glas, nije jednostavno. Na jednoj pjesmi Rajko je čak i plakao dok je svirao i snimao. Tak da ne znam, ne mogu to objasniti. Ima trenutaka kada bude neka pjesma na radiju, što je Rajko radio, i bude mi super, ima dana kada gasim radio. Pa i ljudima je izazivalo i tugu i radost i veselje. To su pjesme bile za sve. Znači i veselje i radost i tuga, ljudi su se zaljubljivali uz te pjesme. Najgora mi je ta ''Samo mi se javi'', i da si barem noćas ovdje. To mi je...nekad me baš zapere jako'', priznaje Snježana.

Autor pjesama koje su soundtrack naših života preminuo je u Rijeci u 65-oj godini, nakon prometne nesreće. Snježana mu je držala ruku dok se u bolničkoj postelji borio za život. Aparati su povremeno pokazivali znakove života, no onda je nakon 6 dana stigla vijest da nas je Rajko napustio. Liječniku je rekla da bi trebali donirati organe i spasiti nečiji život.

''Rajko i ja nikada nismo razgovarali što bi koji od nas ako jedan ostane, a drugi ode. Nikada. Da li je on to rekao, štogod, ne znam... Liječnik kojem sam ja to rekao me je nazvao i rekao da mi je zahvalan da je donacija organa spasila dva života.'', kaže Snježana.

A tko zna koliko su ljubavnih života spasile Rajkove pjesme. I plakalo se uz njih, veselilo, plesalo.

''Čak sam mu rekla da će pobijediti na Euroviziji. Sanjala sam, al stvarno sam sanjala. Fakat sam sanjala'', tvrdi.

Europa je te '89. slavila Rajkovu ''Rock me baby''. Nakon godina pokušaja da ostvari taj eurovizijski san, kad se to napokon i dogodilo, samo je slegnuo ramenima.

''Pitala sam ga ''Ne veseliš se? Prvi si, to si želio!.'' On je jednostavno rekao ''OK!'' Poslije sam ga pitala ''Pa kak!?'', veli ''Valjda kad sam previše želio pa sam prestao želit!'''', prisjetila se Snježana.

Ono što nikad nisu prestali je voljeti se. I u danima slave i sreće, ali i u teškim trenutcima. Snježana je Rajku oprostila sve njegove demone s kojima se borio.

''Pa jesam zato što je život i u dobru i zlu. Jednostavno, ako bilo koga znaš voljeti, bilo to dijete, prijateljicu, brata, tatu, mamu...znaš i oprostiti, nema veze što je to bilo'', smatra.

Ono čega će biti dok god je i nas, su Rajkove pjesme koje su se trajno uselile u naše živote.

''Rajko je bio poseban čovjek. Poseban čovjek, posebniji od svih'', zaključila je.

