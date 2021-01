2020. napustili su nas brojni velikani. Tugovali su i glazbenici, i glumci, i sportaši. Bila je to teška godina koja je ostavila veliku bol u srcima mnogih, a Ana Vela se za IN magazin prisjetila nekih od kojih smo se oprostili.

Na samom početku 2020. oprostili smo se od Damira Mihanovića Ćubija. Posljednji televizijski nastup snimio je za Novu TV mjesec dana prije nego što je oči zatvorio posljednji put.

U 67. godini napustila nas je jedna od najpopularnijih i najljepših glumica s ovih prostora Neda Arnerić. Shirley Temple jugoslavenskog filma, koja je u pola stoljeća dugoj karijeri ostvarila više od 110 filmskih i televizijskih uloga, preminula je u svojem stanu u Beogradu.

U 78. godini života, u Zagrebu, zauvijek nas je napustila vječna djevojčica Zdenka Vučković. Bila je prva teen-zvijezda bivše države. Karijeru joj je obilježila pjesma "Mala djevojčica", koju je otpjevala s Ivom Robićem daleke '58. na Opatijskom festivalu. Pjevačicu ćemo pamtiti po mnogim šlagerima koji će zauvijek ostati zapisani u povijesti domaće glazbe.

"Ja velim svojoj mami: 'Meni su dali pjesmu za reklame za stvari, kolica, bicikl, romobil.' Moja mama veli: 'Pa nije valjda?' Ja ti velim, meni je to tako neugodno... I dobro, nitko se nije nadao da će to baš privući ljude", ispričala je svojedobno pjevačica.

Jedan od najvećih boraca u povijesti i uzor mnogima koji su krenuli u borilački sport Branko Cikatić preminuo je nakon duge i teške bolesti u 66. godini. Bio je osvajač mnogih europskih i svjetskih medalja u tajlandskom boksu i kick-boksu te prvi pobjednik turnira K-1 Grand Prix u Japanu 1993. godine.

"I to je za mene najveći uspjeh uz moju obitelj", istaknuo je jednom Cikatić.

Hrvatski tigar, kako su mu govorili, svojedobno je bio proglašen najboljim borcem na svijetu, a, iako zvuči nevjerojatno, u tom je izboru bio bolji i od neuništivog Chucka Norrisa.

Glumica Zdenka Heršak, vedri duh zagrebačkog kazališta, preminula je u Zagrebu u 92. godini. Njezini kolege često ističu kako je glumica život shvaćala kao igru u koju je uvijek ulazila otvorena srca. Preživjela je dva rata, točan broj brakova nikada nije otkrila, ali se zna da se udavala 4 ili 5 puta. Bila je velika glumačka zvijezda, ali to nije njezina najveća posebnost.

"Ja sam imala savršen život, imala sam obilje, puno sam putovala i to mi je dosta", ispričala je svojedobno.

Napustio nas je skladatelj i nekadašnji vođa Novih fosila Rajko Dujmić, čovjek čije su pjesme sastavni dio naših života.

"Najdraža mi je 'Za dobra stara vremena' pa 'Milena' i 'Dijete sreće'", otkrio je jednom Dujmić.

Na posljednjem ispraćaju Rajka Dujmića, brojni kolege glazbenici, preplavljeni emocijama prisjetili su se legendarnog skladatelja.

"Rajko Dujmić je čovjek koji je mene stvorio. Kad se sjetim svega toga, jako mi je teško govoriti, ne znam šta bih vam rekao. Kao da je otišlo pola mene", istaknuo je Jasmin Stavros.

"Jedan čovjek koji je tako jednostavan, a toliko je hitova napisao. Ja bih ga uvrstio između tri najbolja kompozitora. Između Zdenka Runjića, Đorđa Novkovića i Rajka Dujmića koji je ostavio trag i ostat će trag u nama", rekao je o skladatelju Mladen Grdović.

Iako smo u kolovozu javljali kako se Krunoslav Kićo Slabinac dobro oporavlja nakon ugradnje trostruke srčane premosnice, u studenom nas je dočekala tužna vijest. Nažalost, oporavak se zakomplicirao i velika duša tamburaške glazbe napustila nas je u bolničkoj sobi u kojoj je ležao od operacije.

Bio je i saborski zastupnik, ali najviše ćemo ga pamtiti po glazbi koju nam je poklonio. Bećar među pjevačima i pjevač među bećarima, Kićo je životnu radost donosio gdje god bi se pojavio.

Otišao je i bivši trener Dinama te izbornik na Europskom prvenstvu 2004. Otto Barić. I legendarni kapetan plavih Slaven Zambata napustio nas je tužne 2020., kao i vrhunska atletičarka, nezaboravna Milka Babović.

Zauvijek je otišao i Ivan Kožarić, veliki umjetnik, najpoznatiji kao autor Prizemljenog sunca u središtu Zagreba. Veliku prazninu za sobom je ostavio akademik Tonko Maroević, a u 33. godini napustio nas je i nagrađivani mladi redatelj Igor Vuk Torbica.

U 83. godini preminuo je književnik, novinar i publicist Mladen Kušec. Ostat će zapamćen kao legenda novinarstva te po književnom radu koji je posvetio djeci i mladima.

Napustio nas je i Lazo Goluža, tvorac niza kvizova znanja, ali i legendarne Kviskoteke. Bio je prvi čovjek u Hrvatskoj koji je svoj projekt zaštitio kao intelektualno vlasništvo, a to je bila upravo "Igra asocijacije" iz Kviskoteke.

Oprostili smo se od još jedne legende. U 94. godini preminuo je proslavljeni glumac Pero Kvrgić. Odigrao je oko 200 kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a glumio je i u jednoj od najdugovječnijih predstava "Stilske vježbe". Neprekidno se izvodila 50 godina i time oborila Guinessov rekord.

Voljeni glumac za svoje je izvedbe višestruko nagrađivan, a primio je i predsjednička odlikovanja za osobit doprinos kulturi.

Nakon duge i teške bolesti u 73. godini preminula je Zoja Odak. Bila je dugogodišnja glumica Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i nacionalna dramska prvakinja.

Nakon teške bolesti napustio nas je i poznati glumac Božidar Alić, a u dobi od 67 godina zauvijek je oči zatvorila i jedna od omiljenih glumica Vera Zima. Osim izvrsnim glumačkim talentom Vera je publiku osvajala i velikim osmijehom te posebnim šarmom kojim je oduvijek zračila.

"Tonči Vrdoljak mi je na jednom snimanju rekao: 'Majke ti, boga ti, kol'ko ti energije imaš, to ti je dar.' Istina je, to mi je dar, imam silnu energiju, talenta tako-tako, imam i sreću", rekla je jednom Vera.

U nizu legendi hrvatskog glumišta koje su nas napustile 2020. oprostili smo se i od legendarnog Mustafe Nadarevića. Preminuo je u Zagrebu od posljedica teške bolesti s kojom se mjesecima borio. Za glumačkom ikonom tuguju i opraštaju se milijuni ljudi s područja bivše države, čije je živote dotaknuo briljantno odrađenim ulogama.

Možda ga mlađe generacije nisu gledale u "Velom mistu" ili "Glembajevima", ali su ga zato obožavale kao jednog, jedinog i neponovljivog Izeta Fazlinovića. Mujo ili Mujica kako su ga prijatelji od milja zvali, bio je i ostat će omiljen glumac svih generacija.

"Inače su me u školi zvali Musta, otvori usta. Ona je bakica došla i pitala da me zovu Mujica. Bio je mir par dana, treći dan su me zvali Mujica gujica", ispričao je jednom glumac.

Nakon Mustafe Nadarevića potreseno glumište šokirao je odlazak Špire Guberine. Ostvario je brojne nezaboravne uloge. Pamtit ćemo ga između ostalog kao Strikana u ''Velom mistu'', Divca u ''Prosjacima i sinovima'', Očenašeka u ''Dnevniku Očenašeka'' te Bepa u ''Starcima''.

Iako je u mirovinu otišao još 2000., nije prestao raditi posao koji je obožavao. Dok god je mogao, svoj je dan organizirao kao da ima puno radno vrijeme.

"Nekako moram ubiti vrijeme. Ako razmišljam o besmislu života, to je onda grozno", rekao je svojedobno.

I dok se glumačka scena oprašta od Špire, glazbena oplakuje menadžera velikoga srca Igora Bolteka. Možda ga je najbolje opisao basist Teške industrije Ivica Propadalo.

"Večeras nas je napustio naš drugar Igor Boltek... Skroman, nenametljiv, tih... Počivaj u miru dragi prijatelju", rekao je Propadalo.

Otišao je i legendarni hrvatski novinar Pero Zlatar, a zatekao nas je i prerani odlazak Željka Matića, čovjeka koji je pomicao granice novinarstva.

Ovaj poduži pregled tek je dio legendi od kojih smo se oprostili teške 2020. godine. Nedostajat će i redakciji IN magazina, koja je s mnogima od njih često surađivala.

