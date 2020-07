Mediji u Srbiji prenose kako se Severina želi na sudu službeno razvesti od Igora Kojića.

Mediji iz susjedne nam Srbije pišu kako je Severina odlučila i službeno se razvesti od supruga Igora Kojića, te da želi cijelu priču okončati na sudu.

Kurir piše da je već kontaktirala svog odvjetnika kako bi dovela cijelu priču kraju, a uz to navode i kako supružnici ne uspijevaju izgladiti narušene odnose, tek ponekad komuniciraju putem telefona.

Igor ju tako navodno moli da ostane s njim i razmisli još o razvodu, ali čini se da je Severina donijela odluku i teško će ju nešto promijeniti. Navodno je Igor prije mjesec dana želio doputovati k njoj u Zagreb kako bi razgovarali ali ona je to odbila.

Izvori srpskog tabloida tvrde kako u njihovu braku zapravo ne postoji samo jedan problem već više njih, no zasigurno je jedan od najvećih svađa do koje je došlo za vrijeme karantene zbog koronavirusa u Beogradu. I to svađa između njih dvoje, ali i Severine i Igorovih roditelja, Dragana i Olje Kojić.

A dok mediji pišu o krizi među slavnim supružnicima, Severina na društvenim mrežama pokazuje isklesano tijelo u 49. godini i objavljuje fotografije iz Splita u kojem boravi već neko vrijeme i druži se s prijateljicama i obitelji.