Severina se u srijedu prvi put pojavila u javnosti nakon što je izašla iz samoizolacije i to zbog odlaska na Općinski kazneni sud u Zagrebu, na kojem se susrela s bivšim partnerom i ocem svoga sina Aleksandra Milanom Popovićem. Dan nakon slavna pjevačica objavila je još jednu morsku fotografiju u nizu.

"Pružimo podršku svima nama koji uvlačimo stomak kad ulazimo u more... Kol’ko nas ima? $*#@!! kol’ko nas ima...", napisala je Severina u opisu fotki na kojima je pozirala u minijaturnom crnom badiću koji je otkrio njezinu savršenu liniju. U rekordnom je roku pobrala hrpu komplimenata, a u 15 minuta od objave skoro i 10.000 lajkova.

Inače, Severina je nedavni izlazak iz samoizolacije proslavila objavom na Instagramu. "Hello from the other side. Sretan izlazak iz (samo)izolacije svima koji slave", napisala je Splićanka uz objavu, a njezini su joj obožavatelji uputili poruke podrške.

Severina je vrijeme u samoizolaciji kratila na društvenim mrežama, gdje je objavljivala fotografije i videe iz arhive, ali i pisala o svom iskustvu s koronavirusom te stala u obranu zaraženih koje je dio javnosti prozivao.