Severina je najavila izlazak iz samoizolacije u kojoj se našla nakon što je saznala da je pozitivna na koronavirus.

Severina je na svom profilu na Instagramu objavila novu fotografiju i najavila svojim pratiteljima izlazak iz samoizolacije u kojoj je morala provesti neko vrijeme nakon što je saznala da je pozitivna na koronavirus, i poslala poruku svima koji su se našli u istoj situaciji kao i ona.

"Hello from the other side. Sretan izlazak iz (samo)izolacije svima koji slave", napisala je Severina uz objavu, a njezini joj obožavatelji uputili poruke podrške.

"Slavimo, slavimo, čekam te", "Živi, pleši, sijaj", "Čestitke", "Prelijep dan", "Jako si lijepa", "Sretna bila", poručili su joj u komentarima.

Severina je vrijeme u samoizolaciji kratila na društvenim mrežama gdje je objavljivala fotografije i videa iz arhive, ali i pisala o svom iskustvu s koronavirusom te stala u obranu zaraženih koji su se našli prozvanima od strane dijela javnosti.