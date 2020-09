Severina je na sud došla u pratnji odvjetnika Mate Matića i oboje su bili nasmiješeni.

Severina se prvi put pojavila u javnosti nakon što je izašla iz samoizolacije zbog koronavirusa.

Pjevačica je u srijedu bila na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, na kojem se susrela s bivšim partnerom i ocem svoga sina Aleksandra Milanom Popovićem. Poduzetnik je tužio Severinu i njezina bivšeg odvjetnika Darija Budimira za klevetu.

Splićanka je na sud došla sa svojim odvjetnikom Matom Matićem i oboje su bili nasmiješeni. Privlačila je pozornost u kratkoj bijeloj haljini sa zvjezdicama koja je istaknula njezine vitke noge.

Inače, Severina je nedavni izlazak iz samoizolacije proslavila objavom na Instagramu. "Hello from the other side. Sretan izlazak iz (samo)izolacije svima koji slave", napisala je Splićanka uz objavu, a njezini su joj obožavatelji uputili poruke podrške.

Severina je vrijeme u samoizolaciji kratila na društvenim mrežama, gdje je objavljivala fotografije i videe iz arhive, ali i pisala o svom iskustvu s koronavirusom te stala u obranu zaraženih koje je dio javnosti prozivao.