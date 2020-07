Prijatelji Kate Middleton i princa Williama tvrde da je par poželio veliku dobrodošlicu Meghan Markle te je čak vojvotkinja sama kuhala za nju veganska jela.

Biografija "Pronalazak slobode", koja izlazi sljedećeg mjeseca, uzburkala je odnose među članovima kraljevske obitelji.

Prvo su Meghan Markle i princ Harry tvrdili da su netočne informacije u knjizi o njima i da ih autori nisu tražili ni intervju, a sada su se oglasili i prijatelji Kate Middleton i princa Williama, piše Daily Mail. Naime, Omid Scobie i Carolyn Durand u biografiji su napisali da je Kate prezirala Meghan i imale su loš odnos te da ni William nije bio puno bolji prema njoj.

U obranu Middleton i princa stali su njihovi bliski prijatelji koji kažu da je par ljutit zbog takvih informacija. Istaknuli su da su supružnici praktički prostrli crveni tepih za Markle i napravili sve kako bi glumici poželjeli što ljepšu dobrodošlicu u kraljevsku obitelj.

Kako su ispričali, Kate i William su dočekali Meghan široko otvorenih ruku i pozivali ju u svoj dom Anmer Hall u Norfolku. Usto je vojvotkinja od Cambridgea u svojoj kući sama kuhala veganska jela za tada još zaručnicu princa Harryja. Ne samo da su nju ugostili kod sebe već su zvali i njezine prijatelje i djeveruše da dođu na njihovu zabavu prije vjenčanja u svibnju 2018.

"Posve je pogrešno sugerirati da nisu razgovarali te da Kate i William nisu poželjeli dobrodošlicu Meghan", naglasili su njihovi prijatelji.

O trenutačnoj situaciji u kraljevskoj obitelji oglasio se i Tom Bower, autor biografije o princu Charlesu "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles". Kaže kako danas svjedočimo polaganoj destrukciji voljenog princa Harryja i to je tragedija.

Smatra da je pogriješio kada je pristao odseliti s Meghan daleko od obitelji i prijatelja u Kaliforniju, gdje ga smatraju neugodnom osobom. Usto se čini kao da je onaj nasmijani čovjek kojeg Britanci vole daleka uspomena.

"Molim se da se jednog dana vrati u zemlju koju obožava i koja njega i dalje voli, a za Meghan se bojim da nema povratka nakon svega", zaključio je Bower.