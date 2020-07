Meghan Markle navodno vrti princa Harryja koji je dio njezina plana da postane predsjednica SAD-a i nadmaši u svemu njegovu pokojnu majku princezu Dianu.

Princ Harry nije toliko inteligentan kao njegova supruga Meghan Markle i zato se slaže sa svime što ona kaže jer joj očajno želi udvoljiti, tvrdi Lady Colin Campbell, inače autorica najprodavanije biografije pokojne princeze Diane iz 1992. godine "Diana Private: The Princess Nobody Knows".

Ove senzacionalne tvrdnje objavio je britanski časopis ok! u sklopu najave njezine nove knjige "Meghan and Harry: The Real Story". Campbell je izjavila da 35-godišnji Harry i 38-godišnja Meghan očito imaju vrlo jako vezu, ali da je Meghan zapravo ta koja "nosi hlače" i da joj Harry u svemu podilazi.

"Po mom mišljenju Harry je puno manje inteligentnija osoba nego Meghan. I mislim da joj toliko očajno želi udovoljiti u svemu, da se uvijek slaže s njom, bez obzira o čemu bila riječ. Ona je ta koja nosi hlače u toj vezi, istovremeno je dominantna, šarmantna i očaravajuća", izjavila je autorica.

Dodala je i kako vjeruje da je jedna od Meghaninih glavnih ambicija bila ta da nadmaši princezu Dianu. No, vjeruje i kako je glumica ipak pogrešno procijenila situaciju te da njezina potraga za slavom u Los Angelesu neće proći kako si je to zamislila.

Lady Colin nedavno je izjavila da Meghan ima političke težnje i da se nada kako će se jednog dana kandidirati za predsjednicu SAD-a. To je bio samo jedna od brojnih izjava koje u posljednjih nekoliko tjedana daje, a jedna od najupečatljivijih je ona u kojoj je za The Sunday Times rekla da je Meghan izgubila svoju najdivniju priliku i to kada je napustila kraljevsku obitelj.

"Znam da vojvotkinja od Sussexa ima političke ambicije i rečeno mi je da se jednog dana želi kandidirati za predsjednika. Mislim da sve što radi, uključujući odlazak iz kraljevske obitelji, povratak u Kaliforniju, sve je to dio plana u kojeg je uključila i Harryja", tvrdi Lady Colin.