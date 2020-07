Meghan Markle i princ Harry stigli su doktoru u crnom Cadillacu SUV-u koji nije nimalo dobar za okoliš, o čemu oni stalno drže predavanja. Usto, nedavno su putovali i privatnim avionom.

Meghan Markle (38) i princ Harry (35) privlačili su pažnju u golemom autu dok su izlazili iz privatne ordinacije.

Naime, supružnici su u petak bili kod zubara, a za tu priliku obukli su se prilično ležerno. Meghan je nosila lanenu haljinu, šešir, sunčane naočale i balerinke, a Harry je bio u trapericama, majici s kratkim rukavima i tenisicama, dok je na glavi imao kapu. Oboje su nosili zaštitne maske za lice.

Dio javnosti obrušio se na Meghan i Harryja zbog vozila u kojem su stigli zubaru. Naime, supružnici zagovaraju brigu o okolišu, a stigli su u crnom Cadillac SUV-u, koji je daleko od toga da je dobar za zrak i mnogo zagađuje. Mnogi su komentirali kako su Meghan i Harry licemjerni jer nemaju električni auto i često putuju privatnim avionom umjesto s ostalim ljudima na redovitim letovima te u isto vrijeme drže predavanja o borbi za planet.

Američki mediji istaknuli su da je taj Cadillac novi gaf za slavni par. Usto, nedavno su u čak 11 dana bili na četiri leta privatnim avionom. Inače, Meghan je prošlog mjeseca prekinula svaku vezu s dobrom prijateljicom, dizajnericom Jessicom Mulroney nakon što je u javnost izašlo da je napala afroameričku influencericu Sashu Exeter. Sasha je objavila poruke u kojima ju je Jessica napadala i vrijeđala jer je ona progovorila o pokretu Black Lives Matter.

U isto vrijeme, kako piše Tom Quinn, autor biografije "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle", princ Harry osjeća se izgubljeno u Los Angelesu kao što se njegova supruga osjećala u Velikoj Britaniji.

Prije nego što su se trajno preselili u Ameriku, navodno su supružnici trebali pola vremena provoditi u Londonu, pola u Los Angelesu. No onda su se sa sinom Archiejem odselili na Beverly Hills.

Quinn kaže kako Harry ne mrzi Los Angeles, nego se muči pronalaženjem uloge za sebe, a istodobno ga je Meghan uvukla u sav svoj metež koji je uvijek bio problem u njihovu odnosu. "Osjeća se pomalo izgubljeno jer sad proživljava ono što je njegova supruga u Velikoj Britaniji", istaknuo je autor kraljevskih biografija.