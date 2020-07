Policija je potvrdila kako su pronašli tijelo nestale glumice Naye Rivere. Za njom su tragali od prošle srijede kada je nestala na jezeru dok ju je sin čekao na brodu.

Petodnevna potraga za glumicom Nayom Riverom tragično je završila. Kalifornijska policija potvrdila je identitet tijela koje su pronašli u jezeru na kojem je ona nestala, a na žalost zaista se radi o zvijezdi seriji "Glee", piše Daily Mail. Policajci ističu kako identitet nisu htjeli potvrditi dok nisu obavijestili njezinu obitelj o tragičnoj vijesti.

Rivera (33) nestala je na jezeru Piru u Kaliforniji, a policija je na brodiću koji je ona ranije iznajmila pronašla njezina četverogodišnjeg sina. Na izlet su krenuli u srijedu, a otkako je skočila u jezero izgubio joj se svaki trag. Dječak je policiji rekao kada su ga pronašli da je mama skočila u vodu te se više nije vratila, a on ju je satima čekao.

Neutješna obitelj i kolege Naye Rivere okupili su se oko jezera, gdje su se danima nadali kako će je pronaći živu. Policija je istaknula da se pretpostavlja kako se glumica utopila, no detaljnije će sve znati nakon obdukcije.

Naya je karijeru započela s tek 4 godine kada se pojavila u seriji "The Royal Family", a za to je dobila i nominaciju za najbolju mladu glumicu. Nakon nekoliko uloga u američkim serijama, najveći uspjeh imala je kao Santana Lopez u seriji "Glee". Prvu ulogu u filmu ostvarila je 2014. godine kada je glumila Veru u hororu "Pred đavoljim vratima". Osim glumom Naya se bavi i glazbom, a 2011. godine potpisala je za Columbia Records te je dvije godine kasnije objavila singl "Sorry" u suradnji s reperom Big Seanom.

S Big Seanom je bila i u vezi, a par je 2013. godine objavio zaruke. Tek godinu kasnije su se rastali. Ubrzo nakon toga počela je vezu s Ryanom Dorseyjem, s kojim su je već i ranije povezivali. Vjenčali su se u srpnju 2014. godine, a godinu kasnije glumica je objavila da je trudna. Sina Joseyja Hollisa Naya je rodila u rujnu 2015., a sljedeće godine objavila je da se rastaje od njegova oca.