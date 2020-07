Naya Rivera vodila je buran život, pogotovo onaj ljubavni koji su obilježili razvod, propale zaruke i smrt bivšeg dečka.

Američka glumica Naya Rivera za kojom se trenutno odvija potraga nakon što je nestala na kalifornijskom jezeru Piru i sve se pribojavaju najgoreg scenarija, unatoč slavi i životu pod reflektorima vodila je poprilično buran i težak život. Pod time mislimo otkazano vjenčanje pa do optužbi s kojima se suočio njezin bivši dečko zbog pedofilije.

Možda jedina svjetla točka života bio je sin Josey kojeg je dobila s glumcem Ryanom Dorseyjem s kojim se vjenčala 2014. godine na dan kada se trebala zapravo udati za repera Big Seana.

No, krenimo redom. 33-godišnja Naya Joseyja je rodila 2015. godine nakon što se u Meksiku vjenčala s Dorseyjem, a kako se čini maleni je posljednji koji ju vidio u čamcu s kojim su se otputili na plovidbu jezerom. Brak s njegovim ocem preživio je jedan zahtjev za razvodom iz 2016. godine, nakon čega je sve postalo gore kada je Naya bila uhićena zbog nasilja u obitelji na sam Dan zahvalnosti 2017. godine.

Optužbe protiv nje su kasnije odbačene ali se par na kraju ipak odlučio razvesti i podijeliti skrbništvo nad Joseyjem.

S Dorseyem je izlazila i prije nego se 2013. godine bila zaručila za Big Seana, a s dijamantnim zaručničkim prstenom se pojavila na zabavi u Los Angelesu organiziranoj povodom pojavljivanja na naslovnici magazina Hollywood Hot List. Par je inače i glazbeno surađivao, Big Sean je gostovao na njezinu debitantskom singlu "Sorry" objavljenom 2013. godine. Međutim, godinu dana kasnije reper je otkazao zaruke, a Naya je nakon nekog vremena izjavila kako je za njihov prekid kriva pjevačica Ariana Grande.

U svojim memoarima iz 2016. godine "Sorry Not Sorry" Naja je opisala situaciju u kojoj su se ona i Big Sean svađali pet dana u komadu dok je on bio na putu, a kada se vratio kući u Los Angeles rekao joj je da ju više ne želi vidjeti. On je zaista nakon Naye izlazio s Arianom no svega nekoliko mjeseci.

Naya se u međuvremenu pomirila s Dorseyem, a par se vjenčao 19. srpnja 2014. godine, na dan kada je bilo zakazano njezino vjenčanje s Big Seanom. U memoarima je spomenula kako je i spontano pobacila Dorseyevo dijete, spomenuvši kako je dobila njegov blagoslov da o tome priča u javnosti.

Početkom 2017. godine u javnosti je viđena s Davidom Spadeom, no da bi se uskoro ponovno pomirila s Dorseyem i povukla zahtjev za ravod. No tada se dogodila presudan Dan zahvalnosti kada je njihova veza zapravo osuđena konačno na propast.

On je vlastima bio prijavio da ga je Naya udarila u glavu i lice, nanijevši mu lakše ozljede nakon što su se posvađali zbof djeteta, no povukao je optužbe. U to je vrijeme čak na društvenim mrežama tražio svoje pratitelje da ostanu pozitivni i šalju im ljubav te je branio Nayu tvrdivši da je sjajna majka.

Međutim, Naya je nakon toga drugi i posljednji put podnijela zahtjev za razvod koji je i službeno okončan 2018. godine. Par se složio da će dijeliti skrbništvo, a prethodno su imali i potpisani sporazom o podijeli imovine.

Naya je najveću slavu stekla zahvaljujući seriji "Glee" u kojoj je glumila i na čijem je setu upoznala Marka Sallinga s kojim je i izlazila, a koji si je 2018. godine odlučio oduzeti život nakon što je priznao optužbe zbog dječje pornografije. Pred njim je bila zatvorska kazna u trajanju od četiri do sedam godina i bio je registriran kao seksualni prijestpunik nakon što je u njegovu računalo pronađeno više od 50 tisuća fotografija dječje pornografije. Zatvor nije dočekao jer je preminuo 2018. godine, a Naya je u svojim memoarima priznala kako nije bila šokirana njegovim kaznenim dosjeom.

Jedna od smrti koja joj je posebno teško paala bila je ona Coryja Monteitha, također glumca iz "Gleeja" koji je mrtav pronađen u hotelskoj sobi u Kanadi i to zbog posljedica uzimanja kobne doze heroina i alkohola.

Posljednja dva dana njezini obožavatelji, obitelj i prijatelje mole da Nayu neće snaći ista sudbina kao i kolege iz serije koja ih je proslavila, međutim prognoze potrage su iz sat u sat sve crnije.

Ured šerifa objavio je posljednju snimku koju prikazuje glumicu kako sa sinom dolazi na obalu jezeru svojim Mercedesom i kako sa sinom odlazi unajmiti čamac s kojeg je nestala. Policija je nekoliko sati kasnije pronašla sina kako u njemu spava, a njoj nije bilo traga, a u čamcu je bio i prsluk za spašavanje.