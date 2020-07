Naya Rivera nestala je prije šest dana na kalifornijskom jezeru Piru, gdje je bila sa svojim četverogodišnjim sinom.

Kalifornijska policija je izvijestila kako su pronašli tijelo u jezeru Piru, na kojem je prije šest dana nestala zvijezda serije "Glee", Naya Rivera. Identitet nisu još otkrili, no svi strahuju kako je riječ o nestaloj glumici, piše Daily Mail.

Podsjetimo, Naya Rivera nestala je dok je bila na brodu sa svojim četverogodišnjim sinom, a policija je mališana pronašla kako sam čeka majku da se vrati. Rekao im je da je Naya skočila u jezero te se više nije vratila.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake