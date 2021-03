Đorđe Balašević posljednji je intervju dao u svom domu u Novom Sadu u kojem je proveo cijeli život, a pričao je o svojem djetinjstvu, karijeri, ratu, supruzi Oliveri...

Na makedonskom YouTube kanalu Backstage Media objavljen je posljednji intervju pokojnog kantautora Đorđa Balaševića koji je dao u svojem domu u Novom Sadu.

"Bolje sam nego što izgledam, godina proizvodnje mi je malo problem, inače sam super", kazao je Balašević na samom početku intervjua, nakon što je novinarskoj ekipi poželio dobrodošlicu.

Razgovarali su o njegovu djetinjstvu, glazbenim počecima, ljubavi s Oliverom, a intervju je započeo pričom o kući u kojoj se snimao i u kojoj je Balašević živio cijeli svoj život.

"Sve što sam napisao u pjesmama o Salašima, o Vojvodini, o konjima, to je sve bilo u ovoj kući", otkrio je Đole, a kazao je i da se ulica u kojoj je odrastao s godinama potpuno promijenila.

Pjesme je počeo pisati u gimnaziji i priznao je da tada nije mislio da će biti pjevač i snimati ploče.

"Kad sam otpjevao prvu pjesmu, bio je jasno da ću ih morati pjevati sve", prisjetio se svojeg prvog odlaska u glazbeni studio.

Otkrio je i da bi, da nije bio glazbenik, bio nogometaš ili književnik koji bi pisao bajke za djecu.

Prisjetio se i kako mu je smetalo kada su ga nazivali velikim srpskim kantautorom i da mu je puno draža bila titula skromnog jugoslavenskog kantautora.

Komentirao je i činjenicu da na se na njegovim koncertima okupljaju razne generacije koje jednako vole njegova pjesme i znaju sve tekstove napamet,

"To što na moje koncerte dolaze klinci koji su mlađi od mojih pjesama, to je strašan kompliment, to je Nobelova nagrada!" kazao je Đorđe u intervjuu.

Dotaknuo se i ratnog razdoblja tijekom i nakon kojeg se njegove pjesme godinama nisu emitirale jer se bio suprotstavio jugoslavenskoj vojsci

"12 godina nisam bio na televiziji i na programima radija", prisjetio se Balašević.

Velik dio intervjua posvetio je svojoj supruzi i menadžerici Oliveri, s kojom je proveo više od 40 godina, a u braku su dobili i troje djece.

"To je jedna burna veza. Naša kći Jelena rekla je 'mama i ti ste sudbinski vezani', i mislim da je to istina", kazao je Đorđe, a pohvalio se i kako je jedan od onih supruga koji pamte godišnjicu braka, no zatim je priznao i da se na isti datum rodio njihov sin Aleksa.

"Moja ljubavnica, suborac i moj najbolji drug", citirao je svoju pjesmu koju je posvetio Oliveri te dodao da je to još uvijek najbolji opis onoga što osjeća prema njoj.

Pred kraj intervjua zaključio je kako bi se češće pojavljivao u medijima kada bi mu svi dolazili u kuću.

"Ovako me nitko ne može nagovoriti da dođem u neki studio", dodao je kroz smijeh, a najavio je i koncert u Skoplju koji nažalost nije uspio održati.

"Odužio sam odjavnu špicu, oprostite, sad je stvarno kraj", poručio je Balašević u kameru na samom završetku intervjua.