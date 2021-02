Jovana Lola Balašević podijelila je video na kojem je još bila djevojčica te su ona i sestra Jelena Beba pričali o svojoj ljubavi prema ocu Đorđu Balaševiću.

Jovana Lola Balašević prisjeća se svog oca Đorđa Balaševića za kojim tuguje cijela regija dijeleći stare snimke koje rijetko koga ne dirnu, a posljednja je pogledana skoro 50.000 puta.

Naime, Jovana je podijelila stari video na kojem je još djevojčica i osim nje, u njemu su i njeni roditelji Đorđe i Olivera te sestra Jelena Beba.

Lola i njena sestra pričaju o ljubavi prema svom ocu i što žele biti kada odrastu. "Najviše volim tatu kao tatu", istaknula je Jovana. Stotine njenih pratitelja dirnula je snimka, ali više od toga Lolini uzdasi i plač koji se čuju dok snima tv.

Stotine ljudi je komentiralo video i pružilo joj podršku te su poručili da plaču s njom. "Budite jaki u bolu", "Cijela regija iskreno dijeli tugu i bol s Vašom obitelji, draga Lolo... Nadam se da On to od gore vidi sve", "Nitko nije niti će biti voljen kao on", napisali su pratitelji Loli.