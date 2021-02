Đorđe Balašević svoje je posljednje koncerte u Hrvatskoj održao u Osijeku i Zagrebu u rasprodanim dvoranama za koje se kao i uvijek tražila karta više.

Koncerti u Osijeku i Zagrebu 2019. godine bili su posljednji koje je Đorđe Balašević održao u Hrvatskoj, u koju se uvijek s posebnim veseljem vraćao, a publika ga još sretnije dočekivala.

Upravo su ta dva njegova nastupa bila upitna i to zbog lošijeg zdravstvenog stanja jer je samo mjesec dana prije toga doživio infarkt nakon kojeg su mu ugrađeni stentovi. No, legendarni se Đorđe pojavio i prvo oduševio prepunu dvoranu Gradski vrt u Osijeku.

"Novinari obično uvijek pretjeruju, no ovaj put nisu puno pretjerali, jer bio sam u nekoj maloj frkici i žao mi je što sam morao odgoditi koncert. Bio sam 4 dana u bolnici, imam 4 stentića. Rekli su mi da ću moći trčati, no ja ne vjerujem u to. Nemojte me pitati jesam li dobro, jer neću više nikad biti dobro zato što imam 100 godina. No nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje smo stali i da još neko vrijeme neću dobiti ulicu u Novom Sadu", rekao je tada nakon izlaska iz bolnice.

A na račun svog zdravlja našalio se i prepunoj zagrebačkoj Areni na koncertu koji je započeo legendarnom "Slovenskom".

"Imao sam neku situaciju, kako bi Amerikanci to rekli, i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one 'last words'. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije. Gledao sam sve one ljude u bijelom i smislio sam što ću reći na kraju te priče. Reći ću, za svaki slučaj, tri riječi - dobra večer, Zagrebe. Svatko doživi dan kad shvati da su svi stihovi napisani. Ali došao sam vam reći da taj dan još nije došao. Nije gotovo dok debeli ne otpjeva što ima", rekao je i zaradio gromoglasan pljesak publike.

Đorđe Balašević preminuo je u 68. godini u bolnici u Novom Sadu od posljedica upale pluća koja se zakomplicirala, a bio je pozitivan i na koronavirus.