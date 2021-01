Maja Šuput je trenutačno u sedmom mjesecu trudnoće, a sa suprugom je iskoristila slobodno vrijeme te je otišla na putovanje u Dubai, s kojeg tek nakon mjesec dana objavljuje fotke.

Nakon fotografija s plaže koje je Maja Šuput objavila u ponedjeljak, obožavatelje je počastila s još detalja s putovanja u Dubai, gdje je bila sa suprugom Nenadom Tatarinovom u prosincu prošle godine.

"Dubai night's iliti malo smo se picnuli za izlazak", napisala je Maja u opisu fotografija na kojima pozira sa suprugom. Na sebi je imala elegantnu haljinu koja je naglasila njezin trudnički trbuh, a poznati par izgledao je presretno.

"Majo prelijepa si inače, ali kao trudnica posebno sjajiš, trebaš biti češće trudna", "Kakva haljina", "Prelijepa si", "Majo blistaš! Šteta da ti bude zadnja trudnoća! Baš si posebno lijepa", samo su neki od komentara Majinih pratitelja na Instagramu.

No trudnoj pjevačici to ipak nije bilo posljednje putovanje prije rođenja sinčića. Šuput je novu godinu započela poslovnim putom u Italiju, iz koje se vratila prošli vikend. Tada je na Instagramu pokazala i kako izgleda njezin trudnički trbuh mjesec dana nakon Dubaija, i to fotkom na kojoj je pozirala sa svojom lijepom mamom Danicom.

Maja je trenutačno u sedmom mjesecu trudnoće i trebala bi roditi na proljeće, a njoj i Nenadu, za kojega se udala u svibnju 2019. godine, ovo će biti prvo dijete.