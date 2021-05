Saša Lozar se u intervjuu za DNEVNIK.HR prisjetio svojeg sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u koji se ponovno vraća, a ujedinit će se i s bivšim kolegom iz boy benda.

Tijekom šest sezona showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", gledatelji su uživali u brojnim zabavnim transformacijama osoba iz domaćeg javnog života, a da zabave nije nedostajalo ni iza pozornice, otkrio nam je pobjednik druge sezone showa Saša Lozar.

Pjevač i radijski voditelj prepričao nam je jednu urnebesnu anegdotu sa snimanja showa koja je dosad bila nepoznata javnosti, a tiče se još jednog od kandidata iz iste sezone u kojoj je sudjelovao i Saša.

"Organizirali smo sahranu stila Luke Bulića. Bulić je u to vrijeme imao jednu kriminalnu torbicu i mi smo odlučili napraviti pogreb na kojem su bili Luka, Šarić, ekipa iz sektora šminke... Natopili smo tu njegovu torbicu s alkoholom, svatko je nabrao malo cvijeća na livadi, ja sam pjevao Falu, kao na sprovodu, i ritualno smo spalili njegov stil i njegovu torbicu, i to je gorjelo iza jednog paviljona na Velesajmu. To je jedan od momenata u kojem čovjek pomisli 'Bože ova grupa ljudi stvarno nije normalna', ali baš ih volim", ispričao nam je Lozar kojeg je poziv za povratak u All stars sezonu showa jako razveselio.

"Baš sam bio sretan. Nekako u nedostatku izražavanja u tom smislu mi je baš bilo drago da opet mogu taj dio sebe upogoniti, a pogotovo sam bio sretan kad sam skužio koncept i da su to ljudi koji su mi super dragi i koji su ostavili velikog traga u ovih puno godina", kazao nam je Saša kojem jako fale nastupi otkako je krenula pandemija koronavirusa.

"Meni je glazba oduvijek bila prva ljubav i najbolje se osjećam kad pjevam", priznao nam je no istaknuo je i kako ga je posao na radiju spasio za kritično vrijeme pandemije.

"Radio se dogodio nekako spontano i to mi je bilo interesantno, dinamično i nekako mi je sad lakše prolaziti ova krizna vremena kad opet na neki način imam nešto gdje se mogu izražavati i gdje mogu otići i pročistiti si glavu. Radio je super za to, ali pjevanje mi nedostaje, bez obzira na sve. Nedostaje mi stvaranje, tako da mi je ovaj poziv da se ponovno malo aktiviram na pozornici bio baš dobrodošao", rekao nam je.

U novoj All stars sezoni showa Saša se pridružilo još sedam najboljih kandidata iz prethodnih sezona među kojima je i njegov bivši kolega iz boy benda Damir Kedžo. Njih su dvojica s Tinom Samardžićem činili trio Saša, Tin i Kedžo čiji je hit iz 2004. godine "365" popularan i danas, a sva trojica su se proslavili u talent showu Nove TV "Story Super Nova Music Talents" 2003. godine. Zanimalo nas je u kakvom su odnosu ostali danas.

"S Kedžom sam koliko-toliko u kontaktu, a i kada se ne čujemo, opet se pratimo. S Tinom isto, ne čujemo se na tjednoj bazi, ali smo izgradili takav odnos da se razumijemo i kad se ne vidimo ili ne čujemo mjesecima", otkrio nam je Saša kojem je jako drago što će se s jednim od njih dvojice ponovno ujediniti na malim ekranima.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ne propustite nedjeljom u večernjem terminu na Novoj TV, dok će šesta i sedma epizoda biti iznimno prikazivane subotom 29. svibnja i 5. lipnja.