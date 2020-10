Usprkos svemu, Saša Lozar ove godine ima razloga za slavlje. Proslavio je 40. rođendan i 15 godina braka, a njegove pjesme redovito završavaju na vrhovima top ljestvica. Takve su prognoze i za novi singl ''Vrijeme''. Kad bi mogao vratiti vrijeme, Lozar bi ponovno bio na porodiljnom dopustu s kćerkicom Evom. Zašto, otkrio je našem Davoru Gariću.

Saša Lozar ne krije zadovoljstvo svojim novim glazbenim uratkom. Novi pop funky singl ''Vrijeme'' u uho ulazi na prvu.



"Pjesma je već duže vani i svima je super. Kažu, kad je ovaj malo bed jesenski, možemo uvijek računati na tebe da nas rasplešeš i meni takvi komentari puno znače", priznao nam je Saša.



Pogotovo u ovo pomalo otužno vrijeme u kojem živimo. Prema epidemiološkim mjerama živi i ovaj visoki plavušan, kojem je brojka 365 očito suđena.



"Pa ja ti najčešće imam na tom digitalnom termometru temperaturu 36.5, iliti 36 i pol stupnjeva. To je očito neka karma koja mene prati i već ljudi koji mjere ne kažu mi brojevima nego idu ''3,6,5...', našalio se pjevač.'



15 puta po 365 dana braka Lozar je proslavio nedavno. Evo kako se danas opstaje tako dugo u bračnoj idili.

"Mi smo bili skupa i prije nego što je cijelo ovo ludilo moje glazbeno počelo, tako da se stvarno znamo jako dugo. Nekako mislim da to jedno strpljenje, poštovanje, i naravno ljubav apsolutno, koliko god to isklišeizirano zvučalo, ali to je ta neka kombinacija. Mislim da danas jako nedostaje nekakvog strpljenja i tolerancije koje su zapravo ključna stvar", zaključio je.

Uz 15 godina braka, Lozar je ove godine proslavio i 40. rođendan. Od svih svojih postignuća, najviše ga veseli uloga tate.



"Mislim da sam dobar. Znam ponekad bit strog pa mi bude žao jer nisam ja po prirodi takav. Ali ponekad izgubim živce, ali svi roditelji znaju kako je to kad se nekad kaješ, ali to nećeš reći da ispadneš i dalje ''tough'', da bude strogoća. Ali moja kćer je stvarno divna osoba i obožavam. Nadam se da će mi oprostiti jer sam ponekad strog", rekao nam je Saša.



Vrijeme leti i nema ga na bacanje. Pitamo se, da može vratiti vrijeme, koji bi trenutak u životu najradije ponovio?



"Možda bih se vratio u onaj moment kad mi se kćer rodila jer sam senilan čovjek i jako brzo zaboravljam tu neku mladost njezinu. I malo bih se htio podsjetiti tih nekih početaka kad sam bio sam s njom doma. Tata na porodiljnom, to mi je bilo jako lijepo", zaključio je.



Lozar se uskoro vraća na pozornicu. Priprema četiri posebne glazbene večeri u Zagrebu.

"Dvije večeri imat ćemo ''The best of George Michael'' uz pratnju i dvije večeri ''The best of Saša Lozar'' uz pratnju. To je sjedeći koncert, s limitiranim brojem mjesta i kartama i to je za sad epidemiološki ispravno. To sad moraš gledat, to su sad računice. Nije više doći u klub, naručit cugu pa kao ''yeeeey, to je to''. Ne, ne, to sad moraš pazit da te netko ne vidi, da te covid redar ne zapiše", izjavio je Saša.



