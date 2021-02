U posljednjih nekoliko pjesama Saša Lozar nas je natjerao na ples, a sada je odlučio podsjetiti na ono najvažnije - ljubav. U njegovoj pjesmi "Vrati se" mnogi su se prepoznali pa pohvale na Sašin račun samo pristižu. Što on kaže o bračnom životu u vrijeme pandemije, ali i dirnu li ga negativni komentari na društvenim mrežama, zna ekipa iz IN magazina.

U mjesecu ljubavi Saša Lozar odlučio je publici pokloniti jednu baladu.

"Pripremio sam svašta, napokon je nekako legla i balada, došla na svoje nakon četiri-pet plesnih. Došla je napokon balada koju sam tražio i napokon sam ju našao", kaže Saša.

U zimskoj idili i netaknutim dijelovima prirode Grabovca i Plitvičkih jezera snimljeni su kadrovi za tu romantičnu pjesmu.

"Dan je bio prekrasan, sunčan, baš nas je pogodilo, dobili smo snijeg. Htjeli smo prikazati tu neku i moć i malo ljudsku slabost i emocije kroz veličinu prirode i samoću i to smo uspjeli dobiti savršeno", zadovoljan je pjevač.

Prepoznala je to i publika, pa se pohvale na Sašin, ali i račun cijelog tima samo nižu.

"Dobio sam komentara od svojih kolega i na društvenim mrežama. Baš ti lakne kad pustiš, kad stisneš taj publish na YouTubeu i kad ti onda netko kaže da mu je promijenilo život, da sluša ne znam koliko puta, to je stvarno posebno. Baš bih htio da svatko tko se bavi nečime to osjeti", poručuje Lozar.

Što se tiče društvenih mreža, kaže kako mu je žao što su se one iz nečeg lijepog pretvorile u mjesto netolerancije i ružnih komentara.

"Nitko nije imun na to. Ja kažem ne čitaš, ne čitam, ali čuješ, pročitaš, pogledaš. Takne te, traje jedno sat vremena, rastreseš se i ideš dalje", priznaje Saša.

O pametnom korištenju društvenih mreža uči i svoju kćer Evu. I ona je baš poput mnogih imala želju priključiti se sve popularnijoj aplikaciji TikTok.

"Da čisto zna što se događa, koje su prijetnje, da razmisli i da bira sadržaj koji će gledati", upozorio je Lozar svoju kćer.

"Stvarno joj vjerujem, nemam razloga nešto sumnjati i jednostavno puštam da u granicama radi što hoće", dodao je.

Saša se kao i svi nada skorom povratku normalnom životu i koncertima. Ali karantena mu je donijela i neke dobre stvari.

"U ovom nekom periodu krenuo sam ozbiljno džogirati. Kako je sve bilo zatvoreno, a inače se bavim fitnessom, onako dosta amaterski, prisilio sam se da odem trčati i sad me to toliko drži da mi je najbolja stvar koja je izašla iz pandemije kad je riječ o fizičkom", ističe pjevač.

Saša je već više od 15 godina u braku sa suprugom Marinom, a to im upravo i pomaže da svladaju sve izazove ove pandemije.

"Još smo zajedno, to je dobro, ali lagao bih kad bih rekao da nije izazov, pogotovo kad ti se poslovi još donesu u tvoj dom, pa su to razgovori, pa su to pozivi, pa je to jedan Zoom, pa drugi Zoom, pa je dijete na online školi. Stvarno tko je izdržao, taj je majstor, to će trajati zauvijek", zaključuje Saša.

