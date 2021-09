Martina Tomčić je u intervjuu za DNEVNIK.HR otkrila što očekuje od nove sezone "Supertalenta" koja kreće 26. rujna i kakve točke najviše pamti, ali i što misli o kritikama koje dobiva.

Nakon duže pauze zbog pandemije koronavirusa, nastavlja se potraga za neotkrivenim hrvatskim talentima, a uoči nove sezone popularnog showa Nove TV "Supertalent" razgovarali smo s članicom stručnog žirija i našom opernom divom Martinom Tomčić.

Odmah nas je zanimalo što misli o povratku u show.

"Zabava, pozitiva, stavljanje naglaska na ono što čovjek je, a to je kreativno biće koje je sposobno preživjeti. Mislim da je to ono što nas sve skupa čupa, tako da je 'Supertalent' tu apsolutno format koji, da nije do sad postojao, sad bi ga trebalo izmisliti, upravo da ljudima podigne moral i da svi skupa prokopamo malo u sebi i da vidimo koji je to supertalent koji imamo da možemo preživjeti", kazala je Martina za DNEVNIK.HR.

"Osim supertalenata za preživljavanje, postoje i supertalenti za uveseljavanje, za šokiranje i cijela paleta emocija", dodala je, pa nam je otkrila i kakve točke iz showa najviše pamti.

"Ja pamtim samo isključivo lijepe stvari, u pravilu pamtim sve svoje zlatne gumbe i neke od kolega, kao što se neke zlatne gumbe od drugih kolega trudim čim prije zaboraviti", priznala je Martina koja kaže i kako općenito u životu ne voli stavljati naglasak na loše stvari.

Otkrila je kakvi kandidati kod nje najbolje prolaze.

"Volim tople ljudske priče, kandidate koji svojom snagom pokreću planine", rekla je pa se prisjetila takvih primjera.

"Imali smo nekolicinu kandidata koji po svojim fizičkim performansama ne bi trebali biti u stanju popeti se na pozornicu, a kamoli zavladati njome, a njima je to uspjelo. Takve stvari silno pamtim i trudim se da meni osobno budu motivacija u nekakvim teškim trenucima kao što naravno pamtim i iznimne vještine i talente ljudi koji su možda do jučer živjeli u sjeni, neprepoznatljivi i nesvjesni svojeg talenta, pa im naš show bude vjetar u leđa", kaže Martina koja smatra da se u showu ne bi trebao davati značaj nekvaliteti i podcjenjivanju ljudske inteligencije te da joj je kao članici žirija dužnost na to ukazati.

Zbog svoje iskrenosti među gledateljima slovi kao najstroža članica žirija i često se susreće s kritikama, a otkrila nam je i što o tome misli.

"Neshvatljiv mi je današnji društveni fenomen gdje su komentari na portalima i društvenim mrežama postali moralna vertikala društva ili nešto oko čega se razgovara i da je to nešto što bi trebalo utjecati na naše živote. Meni je to smiješno na prvu, na drugu mi je zastrašujuće do koje mjere smo kao društvo izgubili na ljestvici moralnih, intelektualnih, akademskih i životnih vrijednosti. Vjerujem da smo kao čovječanstvo u tom segmentu dotaknuli dno", smatra Martina koje prihvaća samo konstruktivne kritike i one od ljudi do čijeg joj je mišljenja stalo, a među njima izdvaja svoju užu i širu obitelj te bliske suradnike i prijatelje.

Ipak, svjesna je i da je u showu znala donositi neke pogrešne odluke, a na njih su joj uglavnom ukazala djeca.

"Onda volim pogledati snimku i djeci objasniti zašto sam to učinila ili sama sa sobom porazgovarati i razmisliti o svojim odlukama pa ubuduće bolje paziti", kaže Martina.

Inače, Martina je od 2003. godine u braku sa Ženjom Moskaljovom te imaju sina Nou i kćer Rebeku s kojima je provodila najviše vremena tijekom lockdowna.

"U 16 godina koliko jesam majka nikad nisam imala priliku biti toliko intenzivno i toliko lijepo sa svojom djecom", pozitivna je Marina, koja ističe i kako se u svim situacijama trudi pronaći svijetlo na kraju tunela. No to nije jedino što je radila kada je svijet stao.

"Pretjerano puno sam gledala Netflix jer sam tako uspjela privremeno umiriti mozak od grozničavog razmišljanja što će biti sutra", priznala je, a depresivnoj situaciji i priči ipak malo vidi kraj od kad je krenulo snimanje Supertalenta.

Martina se u vrijeme pandemije vratila i svojoj prvoj ljubavi, operi, i ne krije da je zbog toga jako sretna.

"Nastavit ću graditi svoju karijeru", otkrila nam je.

Osim u "Supertalentu", imamo je priliku gledati i u showu "Tvoje lice zvuči poznato" gdje je vokalna mentorica i teško joj je odabrati draži angažman.

"To je kao da me pitate jel' mi draža kćer ili sin", kaže Martina i dodaje da je kao operna pjevačica, vokalna mentorica, majka i supruga uvijek u životu navikla raditi nekoliko stvari odjednom i da se u svemu što radi daje do kraja.

Uz nju u žiriju "Supertalenta" sjede još i Maja Šuput, Davor Bilman te Janko Popović Volarić.