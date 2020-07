Bill Cosby svjetsku slavu je stekao 1984. kada se počela emitirati serija "The Cosby Show", a sa suprugom Camille je u braku 56 godina.

Poznati komičar i glumac Bill Cosby proslavio je u nedjelju 83. rođendan u zatvoru SCI Phoenix u Pennsylvaniji gdje služi kaznu od tri do 10 godina.

Bill, koji se proslavio kao obiteljski liječnik u humorističnoj seriji "The Cosby Show", osuđen je u rujnu 2018. zbog drogiranja i seksualnog napada na Andreu Constand. Prijetila mu je i zatvorska kazna od 30 godina, no njegova dob je utjecala na to. Još nekoliko žena ga je optužilo za seksualno zlostavljanje, no ovaj slučaj ga je strpao iz rešetaka.

Nekad omiljeno glumačko i komičarsko lice sada samo ponekad u zatvoru posjećuje supruga, televizijska producentica Camille Cosby (76) s kojom je u braku od 1964. Par je tijekom braka dobio i petero djece kojima dali imena na slovo e. Tako se kćeri nazvali Erika, Ensa, Erinn i Evin te sina Ennis.

Bill i Camille su se 16. siječnja 1997. suočili s velikom tragedijom. Naime, dok je mijenjao gumu na autu pokraj ceste, nepoznati napadači su ga htjeli opljačkati i ubili su ga.

Komičareva kći Erinn se kao tinejdžerka borila s ovisnošću o drogi. Zbog toga se udaljila od obitelji, a nakon smrti brata ponovno se zbližila s Cosbyjem, njegovom suprugom i sestrama.

Osim sina, Billy i Camille su 2018. izgubili kćer Ensu koja je u 44. godini preminula od kroničnog zatajenja bubrega. Ensa je prije svoje smrti objavila izjavu da vjeruje u očevu nevinost i kako u cijelom slučaju veliku ulogu igra rasizam.

Inače, Bill je prije nego se proslavio proveo četiri godine u američkoj mornarici, a na sveučilištu u Massachusettsu stekao je titulu doktora znanosti. Debitirao je 1965. u televizijskoj seriji "I Spy" koja se emitirala tri godine. Bio je jedan od prvih Afroamerikanaca koji su dobili angažman u seriji na televiziji od strane televizijske mreže.

Nakon toga je došla njegova velika prilika "The Cosby Show", humoristična serija po kojoj ga svijet pamti. Emitirala se od 1984. do 1992., a gledanost je bila jedna od najvećih kada je riječ o sitcomima.

Osim za glumu i komediju, Bill ima talent i za glazbu. Objavio je mnogo pjesma među kojima je "Li'l Ole Man" i albume od kojih je jedan "Silver Throat". Osvojio je šest glazbenih nagrada Grammy.