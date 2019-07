Slavni komičar obiteljskih dramskih serija i omiljeno televizijsko lice Billy Cosby danas služi zatvorsku kaznu zbog teških zločina. Donosimo vam njegovu životnu priču.

Slavno lice TV showowa 80-ih i 90-ih, simpatični Bill Cosby jedna je od najfascinantnijih ličnosti Hollywooda, čija je sudbina šokirala mnoge.

Pisac, glumac i stand-up komičar, Cosby je desetljećima mnogima bio omiljeno TV lice, a nakon 60 godina aktivne karijere završio je u zatvoru zbog seksualnih zločina. Kako je to moguće?

Cosby je svoju karijeru započeo 60-ih, a slavu je stekao 70-ih sa svojim "Bill Cosby Showom", koji je prvi put emitiran od 1969. do 1971. Uspjeh serije lansirao ga je u zvjezdanu orbitu, pa je Cosby u sljedećem desetljeću glumio u više od dvadeset filmova te sam napisao i producirao još jednu hit-emisiju "Fat Albert and the Cosby Kids", koja se emitirala više od 15 godina.

Ovaj je komičar poznat po svojem humoru utemeljenom na prizorima iz obiteljskog života doživio sredinom 80-ih, kada je 1984. stvoren i prvi put emitiran "Cosbyjev show".

Ta je humoristična serija o životu mnogočlane crnačke obitelji postala najgledaniji show u SAD-u, a ubrzo je stekla i pobornike diljem svijeta. Prava na seriju su se otkupljivala, strane televizije su je emitirale, a bogatstvo i utjecaj Billa Cosbya, autora i glavnog lika serije, vrtoglavo su rasli.

Život bogate obitelji čije je živote serija pratila bio je blizak gledateljima jer su prikazivali stereotipne problematične obiteljske situacije. Odrastanje djece, neobuzdane tinejdžere, svađe među roditeljima i braćom i sestrama. Duh obiteljskog zajedništva kombiniran sa salvama smijeha bio je dobitna kombinacija.

Nakon stjecanja planetarne slave Billu Cosbyju nije bilo kraja. Postao je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, a uskoro je stvorio i cijeli niz emisija sličnog formata – "A Different World", "The Cosby Mysteries" i "Kids Say the Darndest Things". Svim njegovim projektima bilo je zajedničko jedno – temeljili su se na obiteljskim vrijednostima.

Ipak, nije sve u životu ovog komičara bilo tako bajno i moralno ispravno.

Cosby se oženio 1964., a sa svojom suprugom Camille Hanks dobio je petero djece. Nažalost, glumčev obiteljski život bio je tragičan jer mu je sin Ennis ubijen 1997. dok je mijenjao gumu pored autoceste, a kćer Ensa mu je preminula od bolesti bubrega.

Komičar nije mogao u potpunosti poštovati vrijednosti koje je propagirao pa je tako otkriveno da je dugi niz godina varao svoju suprugu. I to vješto prikrivao.

Naime, prvi slučaj koji je bacio ljagu na ime Billa Cosbyja dogodio se 1997., kada je na sudu komičar priznao da je isplaćivao svoju ljubavnicu Shawn ne bi li prikrio da joj je napravio dijete ranih 70-ih. Tijekom godina je isplatio 100.000 dolara samo ne bi li od medija sakrio svoju sramotu. No to nije bilo ono što je uništilo karijeru tog glumca.

Cosbyjeva pad započeo je u listopadu 2014. kada je prvi put u medijima izneseno svjedočanstvo žene koja je optužila komičara za silovanje, drogiranje i seksualno zlostavljanje.

Uskoro – uslijedili su deseci istih svjedočanstava.

Žene svih uzrasta odjednom su počele pričati istu priču – simpatični Bill Cosby drogirao bi ih, uspavao i potom silovao. Mediji su započeli hajku na komičara, i to zasluženo – otkriveno je da je gotovo cijelu svoju karijeru iskorištavao svoj položaj ugledne osobe i mamio žrtve koje bi na jednak način ponizio i silovao.

Od 1965. do 2008. Bill Cosby je silovao desetke žena u gotovo svim saveznim državama SAD-a te provincijama Kanade.

Iako je Cosby inicijalno odbijao priznati krivnju, nije bilo povratka. Organizacije i brendovi su raskidali suradnje, TV emisije su se otkazivale. Odjednom je desetak žena podiglo privatne tužbe protiv njega, a slavna odvjetnica Gloria Allred zastupala je čak 33 žrtve pohotnog komičara.

Godinu dana od prvih optužbi, 2015., pala su i prva Cosbyjeva priznanja. Glumac je na sudu priznao da je povremeno spavao s mladim ženama koristeći pritom drogu, tj. sedativ metakvalon, koji je ilegalano nabavljao u svrhu uspavljivanja žena prije no što bi spolno općio s njima.

Nakon godina suđenja, 26. travnja 2018. sudbina tog nekoć uspješnog TV lica bila je zapečaćena – osuđen je za silovanje na tri do deset godina te odmah premješten u državni zatvor. U tom trenutku već je bio potpuno slijep. Više od 50 žena podiglo je tužbe protiv Billa Cosbyja, a samo je za nekolicinu slučajeva osuđen, dok je za druge morao platiti milijunske odštete.

Trenutno se još pet sudskih potrupaka vodi protiv njega. Doista, ova je zvijezda imala spektakularan uspon, ali i još spektakularniji pad.