81-godišnjeg komičara Billa Cosbyja za seksualno uznemirivanje do danas je tužilo više od 60 žena.

Američka televizijska ikona Bill Cosby pojavio se prošlog ponedjeljka pred sudom u Pennsylvaniji na početku dvodnevnog ročišta na kojem mu je danas izrečena kazna za seksualni napad, pet mjeseci nakon što je proglašen krivim.

Slavnom komičaru izrečena je kazna zatvora u trajanju od 3 do 10 godina zbog drogiranja i seksualnog napada na Andreu Constand iz davne 2004. godine, a prijetila mu ona od čak 30 godina, no postajala je mala vjerojatnost da će se ostvariti zbog činjenice da Bill ima 81 godinu.

Bill Cosby (Foto: Getty Images)

Bill je proglašen nasilnim seksualnim predatorom, doživotno će morati pohađati psihološka savjetovanja i bit će uvršten u registar seksualnih prijestupnika. Presudu je donio sudac Steven O'Neill.

"Gospodine Cosby, uzeli ste joj prekrasan, zdrav i mladi duh i uništili ga", izjavio je O'Neill prilikom izricanja presude.

Nakon toga, glumac nije imao komentara.

Bill Cosby (Foto: Profimedia)

U sudnicu je Bill danas stigao sam i bez obitelji, a čitavo je vrijeme bio vrlo smiren. U jednom se trenutku čak i nasmijao ispred sudnice te mahnuo okupljenom mnoštvu. Uz njega nije bila niti supruga Camillea s kojom se vjenčao 1964. godine. S druge strane, Andreina obitelj je bila tamo. "Živim s tom traumom iz dana u dan", rekla je Andreina majka, dok je otac kazao da je morao početi uzimati tablete za spavanje nakon što je saznao za incident.

"Cosby je godinama koristio moćne alate koji su mu bili na raspolaganju kako bi uništio naš ugled te mentalno i psihičko stanje. Mislim da on niti nije svjestan boli i patnje koje nam je ovaj nered izazvao", zaključila je žrtvina obitelj. Kratko se sudu obratila i Andrea Constand. "Časni sude, ja sam svjedočila kao žrtva. Porota me čula, gospodin Cosby me čuo i sve što tražim jest da pravda bude zadovoljena", kratko je poručila.

No prva je svjedočila psihologinja Kristen Dudley koja o Billu nije imala lijepe riječi. "On ima poremećaj koji ga čini sklonim spavati sa ženama koje na seks nisu pristale. On se prvo sprijatelji sa ženama kako bi mu bilo lakše ponuditi ih alkoholom i drogama. Kod njega je takvo ponašanje izvan kontrole, a događa se kako bi on isključivo zadovoljio svoje seksualne potrebe. Vrlo je vjerojatno kako će on ponoviti takvo djelo s drugom mladom ženom", otkrila je Kristen.

Bill Cosby (Foto: Getty Images)

"Gospodin Cosby nije opasan. On je 81-godišnji slijepi muškarac koji nije opasan, osim možda za sebe", javio se odmah nakon svjedočenja njegov odvjetnik. Tužitelji će tražiti da ga se odmah pošalje u zatvor, dok će njegovi odvjetnici pokušati učiniti sve da ostane u kućnom pritvoru i tamo pričeka ishod moguće žalbe, objavio je portal TMZ. Sudu će se prije izricanja presude obratiti i sam Cosby.

Više od 60 žena optužilo je Cosbyja za seksualna napastovanja koja su trajala desetljećima. Glumac negira optužbe i tvrdi da je bilo kakav seksualni odnos bio s pristankom. Ovo suđenje jest jedini jedini proces koji se protiv njega vodi jer je većina optužbi žena pala u zastaru. Sudac je dopustio samo da na drugom suđenju svjedoči pet žena koja Cosbyja optužuju da ih je drogirao i silovao. Obrana Andreu Constand pokušava prikazati kao lažljivicu koja jedino želi dio Cosbyjeva imutka.

Bill Cosby (Foto: Getty)

Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti u svibnju je izbacila Cosbyja i Oscarom nagrađenog redatelja Romana Polanskog. Oni su bili prvi članovi koji su izbačeni zbog kršenja kodeksa ponašanja koji je Akademija usvojila u prosincu prošle godine nakon što je u javnost izašao niz optužbi o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju u industriji zabave.

Nekad moćan filmski producent Harvey Weinstein izbačen je u listopadu nakon što ga je nekoliko žena optužilo za desetljeća seksualnog uznemiravanja, što je i pokrenulo društveni pokret #MeToo.