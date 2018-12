Nekima je 2018. godina bila najbolja u životu, a neki bi ju najradije zaboravili.

Još je jedna godina iza nas.

Nekima je 2018. godina bila najbolja u životu, nekima najgora. Nekima je prošla brzo, nekima sporo. Kako god bilo, iza nas je godina puna uspona i padova, ali i brojnih celebrity događanja. No samo su neki događaji toliko obilježili godinu da se o njima ne prestaje pričati ni dandanas. Evo na koje, među ostalim, mislimo.

Vjenčanje Meghan Markle i princa Harryja

Par je vezu započeo 2016. godine nakon što su se upoznali na spoju naslijepo. Godinu dana kasnije Harry je kleknuo pred svoju odabranicu tijekom odmora u Botswani, i to s prstenom sastavljenim od nakita njegove pokojne majke, princeze Diane. Meghan se zbog Harryja odrekla glumačke karijere te se preselila iz SAD-a u London, a glamurozno vjenčanje održano je 19. svibnja u dvorcu Windsor. Ono je ubrzo proglašeno "vjenčanjem godine", a o onom Harryjeva starijeg brata Williama i supruge Kate više nitko nije pričao. Meghan je postala glavna tema medija, a to nije prestala biti ni dandanas, iako su na površinu isplivali i neki ne tako lijepi detalji vezani za ponašanje novopečene vojvotkinje. Navodno dotična mora dobiti sve što poželi ili nastaju problemi, zbog čega osoblje palače nema tako lijepo mišljenje o njoj. Osim toga, vojvotkinja često krši kraljevsku tradiciju, pa se javnost pita do kada će to kraljica tolerirati. Par će prvo dijete dobiti na proljeće 2019. godine.

Razvod Jennifer Aniston i Justina Therouxa

U odnosu glumačkog para Justina Therouxa i Jennifer Aniston činilo se kao da je baš sve u najboljem redu, a onda je par 15. veljače potvrdio razvod zajedničkom izjavom. Ukupno su zajedno proveli 7 godina, a u braku svega 2 i pol godine. Kao razlozi navodile su se brojne Justinove prijateljice koje su smetale Jennifer, činjenica da ona nije htjela djecu te da ju je suprug samo iskorištavao zbog slave i novca. No navodno je razlog bio taj da se jednostavno više nisu dobro slagali. Kako god bilo, par se rastao bez skandala, što nije bio slučaj njezina razvoda s Bradom Pittom, koji ju je ostavio zbog fatalne Angeline Jolie, s kojom ju je navodno i varao.

Rođenje princa Louisa

Princ William i vojvotkinja Kate treće su dijete dobili 23. travnja. Princ Louis Arthur Charles of Cambridge rođen je u bolnici St. Mary's u Londonu, a njegovo rođenje ostalo je u sjeni njegove slavne mame koja se ispred paparazza pojavila svega nekoliko sati nakon poroda, našminkama i s urednom kosom kao da se ništa nije dogodilo. Njezina pojava izazvala je zgražanje diljem svijeta zbog takvog pritiska koji se stavlja na žene, a Kate je pojavljivanje odradila u haljini i štiklama.

Javna prevara Tristana Thompsona

NBA košarkaš Tristan THompson široj je javnosti postao poznat kao dečko reality zvijezde Khloe Kardashian. Par je navodno svoju vezu započeo dok je on čekao sina s bivšom djevojkom, a obožavatelji su često upozoravali Khloe da će jednog dana sve isto napraviti njoj. I to se dogodilo u travnju ove godine. Dok je ona čekala njihovo prvo dijete, on je uhvaćen u prevari. Dva dana kasnije Khloe je rodila kćerkicu True, a ubrzo su na površinu isplivali detalji o tome da to nije prvi put da se košarkaš zabavlja s drugim ženama. Ipak, Khloe mu je sve oprostila.

Razvod Channinga Tatuma i Jenne Dewan

Bio je ovo holivudski razvod koji je šokirao javnost jer su dotad Channing i Jenna slovili kao savršen par. Ipak, nakon 9 godina braka više nisu znali kako ostati zajedno, a vijesti su potvrdili sami na Instagramu. Par se rastao u prijateljskim odnosima zbog kćerkice Everly i iako su tvrdili kako za prekid nije kriva treća osoba, Jenna je brzo nakon toga utjehu pronašla u glumcu Steveu Kazeeu, a on u britanskoj pjevačici Jessie J.

Tajna trudnoća Kylie Jenner

Najmlađa pripadnica reality klana Kardashian, Kylie Jenner, devet je mjeseci skrivala trudnoću, a onda je rođenje kćerkice Stormi potvrdila videom na YouTubeu. Djetetov je otac reper Travis Scott, s kojim se mlada vlasnica beauty carstva upoznala na slavnoj Coachelli 2017. godine, nekoliko dana nakon prekida višegodišnje veze s reperom Tygom, koja je započela dok je ona još bila maloljetna. 40 tjedana nakon prvog susreta stigla je kćerkica. Kylie je još jednom bila vijest godine kada ju je slavni Forbes proglasio "najmlađom samostvorenom milijarderkom" na svijetu, a javnost je bila ogorčena.

Optužbe za silovanje na račun Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo navodno je 2009. godine silovao Kathryn Mayorgu u svojoj hotelskoj sobi u Las Vegasu. Duo se sreo u lipnju 2009. godine u jednom noćnom klubu, nakon čega su završili u luksuznom apartmanu u hotelu Palms u Las Vegasu. Iako je Ronaldo u početku tvrdio da se radilo o sporazumnom seksu, nekoliko mjeseci kasnije saznalo se kako su odvjetnički timovi nogometne zvijezde i nepoznate djevojke ipak postigli dogovor kojim je Kathryn isplaćeno 375 tisuća dolara za šutnju. Iako od tada nije više spominjala nogometaša i tu večer, čini se da se devet godina kasnije ipak predomislila. Nogometaš je sve optužbe nazvao lažnima, a s vremenom se priča stišala.

Bill Cosby optužen za silovanje

Slavni američki komičar Bill Cosby idućih tri do deset godina provest će u zatvoru, nakon što mu je krajem rujna izrečena kazna zbog seksualnog zlostavljanja i drogiranja asistentice Andree Constand 2004. godine. "Cosby je godinama koristio moćne alate koji su mu bili na raspolaganju kako bi uništio naš ugled te mentalno i psihičko stanje. Mislim da on nije ni svjestan boli i patnje koje nam je ovaj nered izazvao", zaključila je žrtvina obitelj. Više od 60 žena optužilo je Cosbyja za seksualna napastovanja koja su trajala desetljećima. Glumac je negirao optužbe i tvrdio da je bilo kakav seksualni odnos bio s pristankom. Ovo suđenje tako je bilo jedini proces koji se vodio protiv njega jer je većina optužbi pala u zastaru. U sudnicu je Bill stigao bez obitelji, a uz njega nije bila niti supruga Camille, s kojom se vjenčao 1964. godine.

Vjenčanje Justina Biebera i Hailey Baldwin te psihički slom Selene Gomez

Sredinom rujna vjenčali su se pjevač Justin Bieber i manekenka Hailey Baldwin. Iako je javnost bila uvjerena da će mladenka jednog dana biti njegova prva i dugogodišnja ljubav Selena Gomez, to se nije dogodilo. Pomirenje bivšeg para trajalo je nekoliko tjedana, a onda je Justin tijekom romantičnog odmora u srpnju zaprosio Hailey, na iznenađenje obožavatelja. Pjevač i plavokosa manekenka već su bili kratko u vezi 2016. godine, a posljednjih se mjeseci ne odvajaju jedno od drugoga, iako dio javnosti još uvijek vjeruje kako je sve to dobar medijski trik te kako će Justin na kraju ipak završiti sa Selenom, koja je nakon objave vijesti završila na rehabilitaciji zbog živčanog sloma.

Predoziranje Demi Lovato

Krajem srpnja mlada pjevačica Demi Lovato predozirala se heroinom u svom domu nakon 6 godina čistoće. Iako je uvijek vrlo otvoreno razgovarala o borbi s ovisnošću o alkoholu i drogama, njezini obožavatelji bili su uvjereni da se riješila svih poroka. Liječnici su joj spasili život, a kako je otkrila njezina majka, Demi se oporavila te nikad nije bila odlučnija u tome da ostane na pravom putu. U tome joj pomaže novi dečko od kojeg se ne odvaja posljednjih tjedana, dizajner Henry Levy, koji se također borio s ovisnošću.

Ben Affleck na još jednom liječenju

Krajem listopada holivudski glumac Ben Affleck završio je na još jednom pokušaju odvikavanja od alkohola. Sve je krenulo nizbrdo nakon prekida s producenticom Lindsay Shookus, s kojom je navodno započeo vezu navodno dok je još bio u braku s glumicom Jennifer Garner. Iako paru više ništa nije stajalo na putu do sreće, Lindsay se iselila iz zajedničkog doma upravo zbog Benove ljubavi prema čašici. Glumac se danima opijao i zabavljao s mlađahnom manekenkom Shaunom Sexton, a onda ga je jedan dan Jennifer odvezla u kliniku za rehabilitaciju. Navodno je glumac puno bolje te je ustrajan u želji da se izliječi zbog troje djece.

Asia Argento optužena za seksualno zlostavljanje tinejdžera

Talijanska glumica Asia Argento među prvima je javno objavila da ju je silovao seksualni predator Harvey Weinstein i tako postala predvodnica pokreta njegovih žrtava #MeToo, a onda se krajem kolovoza saznalo da je sama seksualna nasilnica. Argento je u kalifornijskom hotelu jednom prilikom seksualno napastovala tinejdžera Jimmyja Bennetta, kojem je platila šutnju. Bennettovi odvjetnici događaj u hotelu opisali su kao seksualni napad koji je mladom glumcu ostavio traume i doveo u opasnost njegovo mentalno zdravlje. U to doba njemu je bilo 17, a njoj 37 godina. Po kalifornijskom zakonu, legalna dob za pristanak na seks iznosi 18 godina. Ona je naknadno izjavila da je Bennett nju seksualno napao. I ovaj se skandal nakon nekoliko dana stišao.

Posrnula glumica Heather Locklear

Nekad popularnu glumicu već godinama prate problemi s drogom i alkoholom, a ove je godine doživjela po tko zna koji psihički slom. U međuvremenu je pretukla i dečka te ponovno završila u zatvoru. Prethodno je iza rešetaka završila zbog vožnji u pijanom stanju, izazivanja prometnih nesreća te napada na policajce. I dok su se njezinoj ljepoti nekada svi divili, danas ju javnost žali, a njezina obitelj i prijatelji u strahu su da će njezina priča završiti tragično.

Loša godina za Arianu Grande

Mlada pjevačica prvo je prekinula dvogodišnju vezu s reperom Mac Millerom, a zatim je započela onu s komičarem Peteom Davidsonom. Nakon svega mjesec dana par se zaručio, a u međuvremenu se saznalo kako je Mac Millerovo tijelo pronađeno beživotno u njegovu domu nakon predoziranja. Njegovi obožavatelji ubrzo su počeli javno kriviti Arianu za njegovu smrt, a zamjerali su joj činjenicu kako je vrlo brzo nakon prekida našla novog dečka te tako svom bivšem slomila srce. Ubrzo je pjevačica prekinula i zaruke, a onda je i Pete počeo javno objavljivati suicidalne poruke, zbog kojih se pjevačica našla i na udaru njegovih obožavatelja. Još prije prekida s Peteom, Ariana se našla u središtu skandala početkom rujna kada je nastupila na posljednjem ispraćaju Arethe Franklin, na kojem joj je biskup koji je vodio sahranu u jednom trenu počeo dirati grudi. Iza leđa joj je k tome bio bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji ju je tijekom nastupa pohotno promatrao, pa je njezino pjevanje palo u potpuno drugi plan. Vjerujemo kako će joj 2019. godina ipak biti bolja od ove.