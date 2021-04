Albina Grčić predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu, a obožavateljima je na Instagramu otkrila brojne detalje o svom nastupu.

Naša predstavnica na Eurosongu 22-godišnja Albina Grčić na Instagramu je odgovarala na pitanja obožavatelja te se osvrnula na detalje svog nastupa u Rotterdamu, ali i još neke pikanterije koje su zanimale njezine pratitelje.

"Evo, kao što se vidi iz priloženog, počela sam s treninzima. Ipak treba to sve fizički izdržati. Zaokružili smo sve ideje i u skladu s tim i reku pripreme. Jedva čekam to podijeliti s vama", rekla je Albina na pitanje kako teku pripreme za Eurosong. Osvrnula se i na redni broj nastupa. "Jako sam zadovoljna, s obzirom na ostale pjesme. Mislim da imamo priliku istaknuti se. Moram priznati da sam se nadala rednom broju 13 - ipak je to bio redni broj nastupa na Dori, ali ne bunim se", poručila je naša mlada pjevačica. Rekla je i kako se cura ne može pojaviti dvaput u istom te da za Eurosong mijenja outfit za pozornicu.

"Možete očekivati jako efektan, dinamičan i promišljen nastup, bez nekog kiča i pretjerivanja. To je to što vam zasad mogu otkriti", kaže Albina. Odgovorila je i na pitanje čime bi se bavila da se ne bavi pjevanjem. "Definitivno se vidim u nekom radu s djecom, primjerice u školi", poručila je. Pratiteljima je rekla i imponira li joj ili joj smeta slava i pažnja. "Ovisi kako kada. Sama sam izabrala taj put, tako da se ne žalim. Da, malo je čudan osjećaj jer se tempo promijenio preko noći. Dok sam na sto strana, dođe mi da poludim, a s druge strane kada nema posla i strke, jako mi fali. Ali u globalu - presretna sam što mogu raditi ono što najviše volim", poručila je Albina.

Albina Grčić i djevojke iz grupe Hurricane međusobno se podržavaju, a to su primijetili i njihovi fanovi. "Ja ne znam za drugačije. Suludo bi bilo da se ne podržavamo. Meni je simpatično što sam do prije godinu dana plesala na njihove hitove u klubu, a danas s njima dijelim ovo iskustvo", kaže naša sve popularnija pjevačica. Dodala je i kako bi od hrvatskih pjevača najviše voljela surađivati s Nikom Turković i Matijom Cvekom.