U Hrvatskoj kovnici novca iskovane su hrvatske eurokovanice, ali "hrvatske" euronovčanice ne postoje već se na području cijele eurozone koriste iste novčanice eura s potpisom guvernera Europske središnje banke.

Ulaskom u novu godinu, Hrvatska je uplovila u eurozonu. Iako je uvođenju nove valute prethodila značajna priprema, neki su građani razočarani zbog toga što su na bankomatima dostupne stare "zgužvane" novčanice eura, izrađene prije dvadeset godina.

Građani su, naime, očekivali novu hrvatsku euronovčanicu, ali one kao takve - ne postoje, piše Novi list. U Hrvatskoj kovnici novca iskovane su hrvatske eurokovanice s obzirom da svaka zemlja članica ima pravo na svoje eurokovanice.

No, novčanice eura uvijek su iste i to one koje je izdavala i izdaje Europska središnja banka te je na njima potpis isključivo guvernera ECB-a. Iste su novčanice sada naše tako da smo ih "uvezli" i koristimo kao svoj novac, pri čemu se ne tiskaju kod nas niti su one ikako nacionalno obilježene.

Iz Hrvatske narodne banke za Novi list potvrdili su da su "u optjecaju na nivou čitavog europodručja koje obuhvaća 24 zemlje (20 zemalja članica Europske unije uz Andoru, Monako, San Marino i Vatikan) iste novčanice eura i to dvije jednakovrijedne serije".

"Hrvatskih" ili primjerice "njemačkih" euronovčanica nema, odnosno iste se euronovčanice upotrebljavaju na cijelom europodručju, izvijestili su iz HNB-a.