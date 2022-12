S ulaskom u Novu godinu Hrvatska ostaje bez kune. Euro postaje nova službena valuta. Dolaze li s eurom poskupljenja te vidi li kraj inflaciji, za Dnevnik Nove TV je govorio guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić bio je gost Dnevnika Nove TV.

Razgovarao je s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović koja ga je upitala je li pripremio eure za novogodišnju noć.

"Uvijek imam nešto eura u novčaniku tako da ću imati i za novogodišnju noć, iako možemo plaćati i u kunama i eurima do 14. siječnja", rekao je Vujčić.

Smatra da neće biti problema tijekom prilagodbe na novu valutu. "Ne očekujem da će biti problema, iako je to zahtjevan logistički poduhvat. No, nikad do kraja ne znamo hoće li nešto zaštekati, ali se kontinuirano testira. Zasada nam ništa ne nagovješćuje bismo li imali problema 1. siječnja", rekao je Vujčić.

Kako se Hrvati čuvaju od inflacije i pripremaju za novu valutu? "Kada posjedujete taj plemeniti metal, ne ovisite o nikome"

FINA, banke i pošta su dobile isporuke i novčanica i kovanica, dodaje Vujčič. Umiruje građane činjenicom da je, kako kaže, najbolje promatrati iskustva drugih država koje su uvele euro.

"Iskustvo 19 zemalja koje su uvele euro pokazuje da cijene jesu išle nešto gore, ali malo - 0,2 do 0,4 posto", pojašnjava Vujčić. Kaže da se nije bavio kreativnošću aplikacije EuroHR. "Bitno je koliko je to korisno. Nekome liči na digitron, ali ako je pitanje dizajna nisam odlučivao o tome", rekao je Vujčić.

Na pitanje koliko je koštala izrada same aplikacije, Vujčić je rekao "oko tristo i nešto tisuća kuna, ali da ne pratim sve stavke".

Kaže da će inflacija ostati povišena barem do 2024. godine, no da možemo iduće godine očekivati prepolavljanje inflacije. Uvođenjem eura, mijenja se i Vujčićeva uloga. Kaže da će biti drugačije, no jednako zahtjevno. "Moj glas je jedan od 26 glasova gdje svaka zemlja ima jednaku težinu u odlučivanju", kazao je i dodao da od rujna "sjedi na sastancima" te da je "vrlo zanimljivo".

Na upit vidi li kraj inflacije, Vujčić je rekao da vidi smanjenje iduće godine. "Mislim da će se stopa inflacije tada prepoloviti, ali će ostati povišena iznad našeg srednjoročnog cilja sve do barem 2024. godine, ali neće biti ovako visoka", umiruje Vujčić.

Podsjetio je da je on otpočetka upozoravao na opasnost od inflacije. "Sigurno je da je krajem prošle godine i početkom ove počela rasti. Ja sam upozoravao da neće biti tranzistorna, na to se nadovezao rat u Ukrajini koji ju je još više potaknuo jer sigurno ne bi došla do ovih razina da nije bilo agresije na Ukrajinu", kazao je Vujčić.

Što se tiče rada viceguvernera Tomislava Ćorića, Vujčić je kazao kako zasad sve funkcionira sve dobro. Istaknuo je da se Ćorić dobro uklopio te da dobro surađuju.

