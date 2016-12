Najmanje 37 turskih vojnika poginulo je od kolovoza i pokretanja turske vojne akcije u Siriji, kojoj je cilj bio potpora pro-turskim pobunjenicima koji se bore protiv Islamske države i kurdskih pobunjenika.

Broj turskih žrtava u Siriji raste, a službena Ankara gubi strpljenje zbog pomanjkanja zračne potpore protiv ekstremista, koju su očekivali od koalicije predvođene SAD-om, prenosi agencija AFP.

"Koalicijske snage nažalost ne ispunjavaju obećano. Bez obzira čine li to ili ne, mi ćemo nastaviti prema zacrtanom planu. Nema povratka s puta koji smo si zadali", istaknuo je Erdogan.

Turska je na najveći otpor u Siriji naišla u gradu Al-Babu, kojeg drže džihadisti Islamske države i koji se nalati oko 25 kilometara južno od turske granice.

Erdogan krivca za to pronalazi u svojim zapadnim partnerima, predvođenim SAD-om. "Oni podupiru sve terorističke skupine, YPG, PYD, uključujući is Daeš (IS). To je posve jasno, savršeno očito", istaknuo je Erdogan.

Nije to niti prvi put da je Zapad optužio za priklanjanje džihadistima. Slično je izjavio i u Pakistanu u studenom 2016. "Zapad sad stoji uz Daeš", rekao je tad Erdogan.