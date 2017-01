Trumpova limuzina Cadillac One bit će impresivnija od one koju su imali njegovi prethodnici, uključujući i Baracka Obamu. Oprema Trumpove "Zvijeri" uključuje i oružje - topove koji ispaljuju suzavac i pušku, a u automobilu će biti čak i boce s krvnom grupom koju ima novi predsjednik, za slučaj hitne situacije.



Vrata i prozori limuzine otporni su na metke, a u slučaju kemijskih i bioloških napada automatski se blokiraju. Precizni detalji i karakteristike budućeg Trumpovog automobila nisu otkriveni javnosti, no pretpostavlja se da će limuzina biti otporna i na eksplozivne naprave. Za Obamin automobil govorili su da je više nalik tenku nego autu, a Trumpov bi u sigurnosnom smislu trebao biti još jači.



Zamjenu, odnosno poboljšanja na predsjedničkoj limuzini predložila je tajna služba još 2014. godine, tako da će nova "Zvijer" zamijeniti vozni park od 12 automobila koje je koristio predsjednik Barack Obama od 2009. godine. General Motors dobio je 15 milijuna dolara kako bi napravio još sigurnije vozilo za američkog predsjednika.



Autoweek je objavio da će i "Zvijer" imati oklop poput vojnih vozila, a da će vrata biti toliko teška da ih neće niti biti moguće otvoriti iznutra. Limuzina će zadržati neke od karakteristika Obaminog vozila koje je među najsigurnijim vozilima na svijetu. U taj automobil može stati sedam osoba, a ima i sakrivene rezerve kisika u slučaju da vanjski zrak bude toksičan.



Model u kojem se vozio Obama ima i kamere za noćno snimanje, gume obložene kevlarom, specijalnu pjenu koja se širi u slučaju sudara i sprječava da rezervoar s gorivom eksplodira, piše Daily Mail.