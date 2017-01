"Dosta je napeto, napeto je čim se uđe u SAD. Ja sam došla sinoć i čekala sam u zračnoj luci gotovo 3 sata na ulazak u SAD, a gužve gotovo da i nije bilo. Provjere su doista temeljite, svatko tko ulazi u SAD se provjerava 15-20 minuta. Danas se ta navala osobito očekuje, jer danas je taj ključni dan kada dolaze reporteri, novinari i gosti iz cijelog svijeta. Inače, što se tiče osiguranja, Washington će na dan inauguracije čuvati 32.000 policajaca, što je jako puno. Prvotna procjena je bila da je dovoljno 18.000, potom su je digli na 26.000 i sada je konačni broj, ako je konačni broj, 32.000 policajaca. Očekuju se i prosvjedi, zasad se procjenjuje da će protiv Donalda Trumpa prosvjedovati oko 300.0000 ljudi. Doda li se tome činjenica da trump ulazi u mandat s velikim nesuglasjem s obavještajnom zajednicom SAD-a, da gotovo nema dana kada nešto protiv njih ne kaže ili zatvita, to još dodatno stvara ozračje nepovjerenja. Situacija nije dobra i mislim da u danima koji dolaze nakon inauguracije gospodin Mike Pompeo, buduće šef CIA-e, će biti ta ključna osoba koja će morati sustav gabaritirati natrag, dati sigurnjacima povjerenje u predsjednika i predsjedniku u njih, jer su za sada profesionalci koji rade u sigurnosnim službama poprilično puni nepovherenja", za Dnevnik Nove TV iz Washingtona je javila Ivana Petrović.

A Donald Trump na jednu od najmoćnijih pozicija na svijetu dolazi s - tužbom za klevetu.

"Točno. Gotovo nema dana kada se nešto u negativnom kontekstu ne piše oko Donalda Trumpa. Danas je i ta tužba za klevetu dosta aktualna. Treba naravno vidjeti što je tu točno i što nije, ali ono što je bitno naglasiti jest da se ta "histerija" stvara unaprijed. Jer mi zapravo ne znamo tko je Donald Trump, to zapravo ne znaju ni sami Amerikanci. Donald Trump je za sada jedna velika nepoznanica, jedna velika enigma od koje se ovdje očekuje mnogo. Od njega svi očekuju mnogo ne samo u Americi nego i u cijelom zapadnom svijetu. I ta antiimperijalistička ljevica od njega očekuje da dokine američku hegemoniju, da dokine američki utjecaj na Bliskom istoku. Od njega mnogo očekuje i desnica, osobito kod kuće. Konzervativci naime, smatraju da je ovo prvi put nakon četvrt stoljeća da imaju predsjednika koji će ih lišiti, kako oni to nazivaju, terora političke korektnosti. Iako sam Donald Trump, kada gledamo njegov životopis je sve samo ne konzervativac po načinu na koji je živio. Naravno, puno se očekuje i u odnosima s Rusijom - hoće li oni biti relaksirani ili je ovo samo njegova bravura da ih još više zaoštri. Dakle, sve su to velike nepoznanice i velika je nepoznanica Trumpova buduća politika. Moramo čuti inauguracijski govor. Činjenica je da je on ove izbore dobio na krilatici "Make America great again" (Napravimo Ameriku ponovno velikom), ali nije rekao kako. Kani li on Ameriku graditi na izolacionizmu, što neće biti dobro, ili na globalizmu? Dakle, mi to ne znamo. Želim samo podsjetiti da je predsjednik Barack Obama dobio izbore na krilatici "Yes we can" (Da, mi to možemo). Međutim, ta krilatica se otopila već negdje u prvom mjesecu njegova mandata u Bijeloj kući. Predsjednik SAD-a ne donosi autonomne odluke. Treba ipak govoriti i s malo rezerve i vidjet ćemo kako će sve to skupa izgledati", ocijenila je Petrović.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr