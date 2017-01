Ivica Svilan iz Kaštel Štafilića u Muću je pronašao poludrago kamenje. Selo uvaljeno u kamen ima oniksa, ahata, helioskopa i još koječega. A neće ta vijest proći nezamjećeno, uskoro će se po Muću početi šetati razni likovi.

A mogli bi u to selo i paleontolozi jer je Svilan tamo, osim poludragog kamenja, pronašao i kosti dinosaura. Pa nam Muć dođe kao neki hrvatski Jurski park. Mještanin Božo Mrđen tvrdi da su ove okamine u njegovu vrtu fosili stari milijune godina. Još samo da im se dogodi i neko čudotvorno ukazanje i eto ti i Muća na karti svijeta.

Čudesa a la Džirlo djevojka u proteklom tjednu nije usfalilo. Od politike do erotike. Pa istraživanje češkog i škotskog sveučilišta kazuje da žene najviše privlače muškarci koji jedu češnjak, mrkvu, bundevu i marelicu. A ne oni koji troše na brendirane deziće i parfeme. Znači, tko želi curu za ozbiljnu vezu umjesto u parfumeriju treba otići na plac. Nabubati se česna i bundeve, oznojiti i izaći među ženski svijet. I uspjeh je zajamčen.



Trump je možda isto jeo češnjaka, bundeve i marelice jer su mu sve žene jako zgodne, od Ivane do Melanije i osim mnogo nula na računu cool im je njegova frizura koju valjda vjetar neće raspuhati na inauguraciji.

Ali sve ako i nije jeo češnjak izabrani američki predsjednik ga je možda nosio oko vrata jer twitta li on twitta, sve kontra dosadašnjih politika kontinuiteta te svjetske sile. Crtu je prešao kad je počeo napadati američku obavještajnu zajednicu i osporavati njezinu sumnju da su hakeri iz Kremlja utjecali na to da on postane predsjednik.

Aktualni potpredsjednik Biden mu je prilično nediplomatski poručio da odraste te da ne može znati više od tajne službe. Na toj liniji su i svi republikanski senatori uključujući i Mawericka, heroja vijetnamskog rata i republikanskog predsjedničkog kandidata Johna McCaina. Dobar znak ipak iščitavaju u činjenici da je, nakon svih špontancija, za koordinatora 16 tajnih službi Trump kandidirao senatora Dana Coatsa, koji je za Moskvu i službeno persona non grata.

Ali to za nepredvidivog Trumpa čini se, ne znači ništa. Sto Coatsa na čelu obavještajne zajednice neće ga spriječiti da se sastane s Putinom ako je on to naumio. Stoga je izgledno da će nakon 20. sječnja i Kissinger i Brzezinski morati često ispijati kave i zaigrati šah u Ovalnom salonu Bijele kuće. Bit će to dosad neviđeno najbrža privatna škola američke politike i međunarodnih odnosa baziranih na jačanju od Kremlja poljuljane unipolarnosti te svjetske sile.

U Americi je bila i Predsjednica ili je možda još tamo, nemamo pojma. Trumpa nije vidjela, a išla je kao lobirati i graditi linkove prema novoj administraciji.

Te linkove je trebalo početi gradit koordinirano s premijerom i ministrom vanjskih čim je Trump postao kandidat republikanaca za finalnu predsjedničku utrku. A ne sve karte stavljati na Hillary. Za to profinjeno torbarenje ispod stola, koje je malim zemljama poput Hrvatske sastavni dio uspješne vanjske politike, potrebno je ponajprije imati upravo vanjsku politiku. Koju Hrvatska već dugo nema.

Za razliku od npr. naših susjeda Slovenaca koji su u tome kontinuirano vrlo temeljiti već 26 godina. Bilo kako Predsjednica je u Ameriku otišla sa svojom šeficom protokola komercijalnim letom. I uz šturo priopćenje. Tako da nikome nije bilo jasno je li otišla službeno ili privatno. Je l' se s nekim sastaje ili šopingira. Sve dok nisu stigle prijave Povjerenstvu za sukob interesa da ono istraži što Predsjednica radi i za čiji račun. Svoj ili poreznih obveznika.

Nastala je javna frka i onda je senator Rubio zatwittao fotku s Predsjednicom. Oni su o nečemu, kaže, razgovarali. Senator Rubio je republikanac, tea-partijevac i ozbiljan političar, a ne neki vjerski fanatik, kako ga se u nas opisuje. Za govoriti o Rubiju Ameriku nije dovoljno vidjeti samo na televiziji. Ipak Rubio nije ni približno razina Predsjednice Republike, a i predstavnik je američke zakonodavne vlasti. Susret sa bilo kojim senatorom, osim toga, nije problem na brzinu dogovoriti. Nejasno je i to je li svoj odlazak u SAD predsjednica koordinirala s Plenkovićem i Stierom. Na Pantovčak smo poslali već nekoliko službenih upita koji su ostali bez odgovora.

Hrvatska bi stvarno trebala početi primjenjivati institut persone non grata. A Pupovac i društvo definirati čemu služi domjenak za pravoslavni Badnjak koji je s vremenom postao društveni event. Je li služi za druženje, promicanje kulture i tradicije Srba iz Hrvatske, za jačanje i provođenje pomirenja i susjedskih odnosa, za izraz poštovanja prema hrvatskoj domovini i hrvatske domovine prema njezinoj srpskoj zajednici te za promicanje zajedničkih kršćanskih vrijednosti. Ili služi kao platforma za provociranje, za Vučićevu očito novu predizbornu kampanju, za neomiloševićevske govore u stilu "ne čujem dobro".

Samo što za razliku od onda, Srbija je danas okružena zemljama članicama NATO saveza i koliko god fraza ''sva raspoloživa sredstva'' služi za unutarnje političku Vučečevu propagandu u Srbiji, za našu unutarnjopolitičku promidžbu bi trebalo odgovoriti da NATO avioni već dugo nisu stacionirani samo u Avianu jer se Savez proširio.

Jer to je jedini jezik kojeg ovaj format srpskog vodstva, nažalost, razumije. Ma ružno, baš ružno. Sama Vučićeva odluka da Božovića pošalje kao izaslanika je provokacija.

Nakon onog Vulina još jedan lik iz ešalona Slobe Miloševića i Mire Marković. Hrvatska vlast valjda bi konačno trebala postaviti neki kriterij s kim će se družit po domjencima.



Odluka o kupovini MOL-ovog udjela u Ini dionicama HEP-a je, čini se, konačna i dosta kritizirana. A Vlada sprema i energetsku strategiju. Iako bi valjda prije nje trebala konačno izraditi novu strategiju nacionalne sigurnosti u koju bi ta energetska bila uklopiva.

U tjednu koji je za nama održana je Snježna kraljica pa je na Sljemenu bilo i ponešto snobovskog šušura. Ali i pravih ljubitelja skijanja. Novac nas građana Zagreba Bandić je, pod egidom svjetskog PR-a, odlučio potrošit šakom i kapom na stazu za skijanje u Bakačevoj u središtu grada.

Pravoslavci su proslavili Božić, a Katolici blagdan Sveta tri kralja. Već sljedećeg mjeseca započinje tradicionalna molitvena osmina za ponovno jedinstvo kršćana.

Cijeli pregled tjedna Ivane Petrović pogledajte u VIDEU.