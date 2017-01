Prije dva dana je to učinio Marco Rubio, republikanski senator i jedan od suparnika Donalda Trumpa na stranačkim izborima za kandidata za predsjednika SAD-a, a danas je to učinio i Damon M. Wilson na svom profilu na Twitteru.

Wilson je izvršni potpredsjednik Atlantskog vijeća, a hrvatska predsjednica s njim se slikala u prostorijama ove organizacije.

Thanks to @KolindaGK for visiting @AtlanticCouncil to strategize on 3Seas Initiative / @WGForum + new US strategy for SEE/W.Balkans pic.twitter.com/BwKjzO0JiR