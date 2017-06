Igor Marinović, otac Ivana Marinovića, jednog od dvanaest vatrogasaca koji su prije deset godina stradali na Kornatu tvrdi kako je tragediju uzrokovalo 400 litara kerozina koje je iscurilo iz neispravnog helikoptera.

"Noću ne mogu spavati. Ustanem se u pet i čitam. Od jutra do navečer. Dvadeset puta sam pročitao iste stvari i uvijek otkrijem nove detalje. Probijeni rezervoar helikoptera otkrio sam prije šest mjeseci. On je po meni glavni krivac. Sve je u sudskim spisima, svaki detalj, svaki odgovor, ali ih nitko do sada nije znao ili nije htio pročitati do kraja. Da se želi, lako bi se saznalo što se dogodilo našoj djeci. Dovoljno je pronaći crne kutije iz helikoptera MI-8 oznake 202 i 213 koji službeno ne postoji", kazao je Marinović u razgovoru za Šibenski list.

Igor Marinović svjedočio je na ponovljenom suđenju Draženu Slavici na Županijskom sudu u Zadru. Prethodno je na poništenom suđenju bio prisutan u funkciji predstavnika roditelja poginulih vatrogasaca. U sudnici je iznio detalje koji, kako tvrdi, ukazuju na propuste u istrazi. Ističe da je u presudi suca Babića, poništenoj iz formalnih razloga, on osobno pronašao čak 72 krivo navedene činjenice.

Smatra da su teorije "eruptivnog požara" i "nehomogene plinske smjese", iza koje su stajali brojni vještaci i stručnjaci, odbačene kao nelogične i nemoguće u danim okolnostima, a da je jedini ispravan put za traženje uzroka stradavanja onaj koji je on od početka sugerirao - curenje kerozina iz vojnog helikoptera.