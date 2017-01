Novi izračun trošarina, trgovcima je zadao glavobolju, a kupcima uzeo više novca iz novčanika.

Prošle godine za automobil vrijednosti 63.000 kuna, nakon što smo zbrojili CO2 i 1% posto, trošarina je iznosila 2205 kuna. Isto to vozilo, ove godine procijenjeno je na 115.000 kuna. Na to plaćamo 2%, CO2 i fiksni dio, trošarina je 6985 kuna. Taj iznos umanjuje se za deprecijaciju u ovom slučaju 53,46 posto.

Ove godine isti automobil skuplji je za 1541,75 kuna.

"Cjenovni razred koji je najviše stradao su vozila između dvije i pet godina starosti. U prosjeku trošarina za ta vozila je rasla između 80 i 150 posto, ovisno kako koji model i ovisno o emisiji CO2 koji ispuštaju", kazao je Pero Klarić, uvoznik rabljenih automobila.

Nove cijene postale su veliki zalogaj za brojne kupce nešto novijih automobila. Vozni park svake godine sve je stariji, a ovakav potez države, sigurno će ga učiniti još starijim i nesigurnijim.

"Najisplativija je kupnja vozila 7,8,9 godina... S relativno prihvatljivom emisijom CO2. Međutim, postavlja se pitanje je li naš cilj voziti starija vozila, tehnički neispravnija", pita se Klarić.

A to će za sobom povući i manje novca u državnoj blagajni. Porez na motorna vozila, od Nove godine plaćamo prilikom registracije i to za vozila do 10 godina starosti.

"Koliko sam informiran s terena nema nikakvih negativnih nikakvih što se tiče vlasnika vozila. Uz dobro objašnjenje da se radi o godišnjem porezu i da se plaća jednom godišnje u toj tekućoj godini, nije bilo značajnih problema", rekao je Goran Pejić iz Centra za vozila RH.

Novac od poreza svakodnevno sjeda na račune županija.S današnjim danom izdano je nešto više od 15.000 poreznih rješenja, a vozači su u državnu blagajnu uplatili oko 7 milijuna kuna.

Ovakav model, pozdravljaju i vozači. A uplatnice neće više dolaziti na gotovo 2 milijuna adresa. Toliko je naime, prošle godine registrirano vozila u Hrvatskoj.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr