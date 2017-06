Milan Bandić šesti put je osvojio mandat na čelu Zagreba. Prije nešto više od dvije godine izašao je pritvora u Remetincu, mnogi su ga već tada vidjeli na "putu prema dolje", no pobjedom na ovim lokalnim izborima, pokazao je da je "politička životinja" i politički fenomen kakvog u hrvatskim okvirima još nije bilo.

"Nikada nitko u povijesti ovoga grada nije niti će pobijediti šest puta za redom. Imam ja i Tuđmanovog, i Radićevog, i Starčevićevog, i Račanovog. Imam od svih ponešto, ali od svih najbolje", poručio je samouvjereni i mrvicu emotivni Milan Bandić u svom pobjedničkom govoru u nedjelju navečer.



Po dobrom starom običaju, na političke protivnike koje je ignorirao i tijekom ove kampanje, nije trošio puno riječi - tek je u jednoj rečenici primijetio kako su u kampanji govorili građanima da glasuju protiv njega do istrebljenja.



"Zagrepčani su pobjednici ovih izbora", konstatirao je Bandić i mesijanski pozvao zastupnike svih političkih opcija na suradnju.

Poručio je svima i da se vide u ponedjeljak ujutro u 7 sati na Ježdovečkoj cesti.



"Sutra počinje bitka za moj sedmi mandat", najavio je "nepobjedivi" Milan koji očito ne namjerava stati.



Mnogi se pitaju što je potrebno da bi se pobijedilo Bandića - tko ga i kako može pobijediti? Protivnički tim bio je ovaj put jak, nikad nisu bili bliže, utrka nikad tjesnija, no opet nedovoljno da bi se "Banderasa" skinulo s trona koji, s malim prekidima, drži 17 godina. I što ga druže drži, njegova je sljedba sve veća.

Svaki put kad se mislilo da je gotov, vraćao se.



Vozio je u pijanom stanju, bježao od policije i onda još pokušao podmititi policajca - građani su oprostili. Gradio je bespravnu vikendicu - građani su oprostili.

Afera do afere...građani oprostili

Prividno se razveo od supruge kako bi došli do obiteljskog stana. Građani su oprostili.



"Pao" je Bandić u listopadu 2014. u aferi Agram, morao je u pritvor u Remetinec, a osumnjičen je za malverzacije od 20 milijuna kuna. Osumnjičen je za niz kaznenih djela, između ostalog za pogodovanje, nezakonito zapošljavanje, korištenje službenog automobila u privatne svrhe, krivotvorenje isprava... Građani su oprostili.



Bandić je izazvao bijes dijela javnosti jer je Grad dopustio izgradnju trgovačkog centra Tomislava Horvatinčića, gradnjom fontana za koje su mnogi Bandića optužili da si podiže spomenik te posljednje preuređenjem parka na Savici protiv volje stanovnika koji tamo žive.

Tu su i afere sa zamjenama zemljišta, GUP-om, nadstrešnicama, zlatnim WC-ima... Kako bi rekli: "Došlo-ošlo."



Političke karijere nije ga stajao niti razlaz sa SDP-om, a svojim bivšim stranačkim kolegama na ovim je izborima preoteo i prvo mjesto po broju skupštinskih mandata.



Jedan od njegovih najbližih suradnika Slavko Kojić komentirao je: "Kako god da ga bacite, uvijek se na noge dočeka". To su "geni kameni".

A tu možemo dodati i Bandićevu: "Hvala dragom Bogu što me stvorio takvog nesavršenog, a najboljeg".



Naravno, mnogo je onih u Zagrebu koji se neće s time složiti, no takvih je, pokazali su to i ovi izbori, očito još premalo. Ili, bar ne izlaze na izbore.