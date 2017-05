Bolesnom Branimiru i nezaposlenoj Antoniji Iličić, ako ne plate cijeli iznos duga od 300 tisuća kuna u roku od dva tjedna - prijeti deložacija.

Veliki obrat u priči o obitelji iz Vođinaca kojoj banka prijeti ovrhom. Bolesnom Branimiru i nezaposlenoj Antoniji Iličić, ako ne plate cijeli iznos duga od 300 tisuća kuna u roku od dva tjedna - prijeti deložacija.

U pomoć ovoj obitelji priskočili su dobri ljudi, no do sada je prikupljena tek petina duga. Dvoje mladih ljudi uzelo je kredit kako bi se skućilo, zasnovalo obitelj u selu pokraj Vinkovaca. Nisu trošili na jahte i luksuz, već je ona ostala bez posla, a on teško obolio.

"To smo znali da će doći kad-tad. Jučer ujutro je stiglo", rekla je Antonija Iličić o rješenju banke. Nezaposlena, s teško bolesnim suprugom i troje malodobne djece, nemoćna je. "Nekad stvarno imam dojam da ćemo završit na psihijatriji i ja i djeca."

Kako Iličići ne bi izgubili dom, na noge su se digli njihovi susjedi, prijatelji, kumovi. Cijeli Vođinci. Kum obitelji Tomislav Zubić kazao je: "Isto imam dosta djece, pa smo tu uvijek da pomognemo. Inače, teško je, ali ja mislim da ćemo uspjeti u ovome". Mještani Vođinaca organizirali su niz humanitarnih akcija kako bi spasili kuću svojih susjeda.

"Trenutno stanje na računu je 68 tisuća kuna. To je nekih 20 posto od cjelokupnog duga", kazao je Antun Trbuk iz mjesne humanitarne udruge 8+. Nadali su se da će kroz tri mjeseca skupiti dovoljno za otplatu kredita, no banka ih je preduhitrila. Svoje traži odmah.

Udruga Franak ponudila pravnu pomoć

Vlado Iljkić, koordinator Udruge Franak za Slavoniju, kazao je: "Naravno da ćemo apelirati na banku da zaustavi sve procese ovrhe jer se šira društvena zajednica u ovom mjestu angažirala oko toga da ovoj obitelji pomogne". Udruga Franak obitelji je ponudila i pravnu pomoć. "Ukoliko banka ne pokaže razumijevanje, bit ćemo primorani savjetovati obitelj da idu u sudski postupak za ništetnost ugovora, kako bi se zaustavili svi ovi procesi dok se ne skupi novac i ne vrati taj dug."

Opterećeni bolešću, blokiranim računima i ovrhom - Iličići su još uvijek bogatiji od mnogih. "Mi stvarno nikad nismo sami i uvijek je puna kuća ljudi. To je rijetkost, stvarno", kaže Antonija Iličić.

Reporterka Nove TV Anita Martinović javila se uživo u Dnevnik: "Ovo je sada prava utrka s vremenom, jer dosad su mještani, koji su otvorili račun za humanitarnu pomoć, skupili tek petinu potrebnoga iznosa. Treba reći da je ovo malo mjesto, Vođinci imaju svega dvije tisuće stanovnika, i svi su se udružili - nema seoske udruga koja nije priskočila u pomoć, od branitelja, nogometnoga kluba, lovaca, udruge žena. Dali su maksimum, namjeravali su još dva mjeseca skupljati pomoć, organizirati koncerte, humanitarne nogometne turnire, međutim banka ih je preduhitrila i ostavila im samo dva tjedna.

Oni su svjesni da ne mogu sami, jer su u ovoj maloj slavonskoj općini dali maksimum od sebe, ali su odlični, neće napustiti svoje prve susjede. Doista je lijepo vidjeti ovaj prizor, da ljudi ne zatvaraju oči pred tuđom nevoljom. Jer tko zna, kakva su vremena, bilo tko od njih, bilo tko od nas mogao bi se naći u sličnoj životnoj situaciji. Dva tjedna su pred njima kako bi spasili obitelj teško bolesnoga susjeda, njegovo troje malodobne djece i nezaposlenu suprugu da ne ostanu bez krova nad glavom".

Evo kako možete pomoći

Svi koji žele pomoći obitelji Iličić mogu to učiniti uplatom na poseban račun otvoren u PBZ-u. Broj računa je: HR94 2340 0091 5108 5540 5. Osiguran je i humanitarni broj 060 991-991 uz pomoć kojeg se može donirati, a poziv stoji 6,25 kn (PDV uključen).

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr