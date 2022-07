Inflacija sve više nagriza plaće i mirovine. One danas vrijede manje nego prije godinu dana. Sve manje vrijedi i ušteđevina koju imamo. A prema podacima HNB-a svaki građanin Hrvatske prosječno ima oko 150.000 kuna na računu…Štednja i depoziti čine polovicu naše financijske imovine. Veliki broj građana po navici novce drži u banci, no koliko je to isplativo?

Već osnovni izračuni pokazuju da je čuvanje gotovine pod jastukom, u čarapi ili na računima u bankama najmanje rentabilno. To osobito vrijedi u vrijeme inflacije kada se vrijednost novca dodatno smanjuje. Na taj način čuvan novac ne donosi nikakvu zaradu. Veliki broj Hrvata još se sjeća inflacije s kraja 80-ih godina. Ljudi su tada spas od sve manje vrijednog dinara tražili u čvrstim valutama poput marki, franaka i dolara koje su nabavljali na razne kreativne načine. Danas je hrvatska ekonomija visoko eurizirana što također pokazuje određeno nepovjerenje u domaću valutu. Zamjena kuna za druge valute može biti jedan od oblika zaštite od inflacije. No, kada rast cijena pogađa cijeli svijet, jedino što će nam donijeti konverzija kuna u euro jest gubitak u eurima umjesto u kunama.

Sad je najbolja prilika za pretvaranje kuna u zlato



Stopa inflacije je u lipnju u eurozoni dosegnula visokih 8,6 %, dok su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u Hrvatskoj porasli za 10,8 posto. To predstavlja najvišu stopu inflacije otkad Državni zavod za statistiku vodi te podatke!



Stoga bi bilo mudro razmotriti što bi se moglo učiniti da sačuvamo vrijednost vlastite ušteđevine. Kako bi izbjegli gubitak vrijednosti svoje imovine, bitno je uložiti u ono što će njenu vrijednost u ovim nestabilnim vremenima sačuvati.



1. siječnja 2023. godine je povijesno važan trenutak za Hrvatsku. Od tog datuma kunu kao službenu valutu u našoj državi zamjenjuje euro, u kojem bi se već od ovog ljeta trebale isticati cijene. Sve će kune na bankovnim računima naših građana biti automatski prebačene u eure, prema dogovorenom važećem tečaju.

Ovo predstavlja izvrsnu priliku da barem dio svoje imovine odnosno kunske viškove građani investiraju u ono što je otpornije na inflaciju i gubitak vrijednosti.



Zlato je imovina koja ima dugu povijest učinkovitog osiguravanja vrijednosti imovine. Ono jako dobro osigurava vaš portfelj od negativnih učinaka inflacije, stoga je ulaganje u zlato izuzetno bitno u diverzifikaciji imovine. Ovaj plemeniti metal izvrsno čuva vrijednost kroz vrijeme i dobro se nadopunjuje s drugom imovinom, poput dionica ili nekretnina. Smatra se da bi, neovisno o veličini portfelja, svaki investitor trebao uložiti u njega bar 5 -10% svoje imovine. Ulaganje u investicijsko zlato puno je isplativije od čuvanja novca u banci ili kod kuće. Naime, u zadnjih par desetljeća cijena zlata povećavala se po prosječnoj stopi od preko 8% godišnje.

Kako uložiti u zlato?



Od svih opcija ulaganja u zlato najboljom se smatra kupovina zlatnih poluga i zlatnika odnosno investicijskog zlata. Ova je vrsta ulaganja dostupna velikom broju ljudi jer se u ponudi na tržištu nalazi izuzetno širok raspona proizvoda – od pločica od 1 grama do poluge težine 1 kilogram. Ulagači u investicijsko zlato oslobođeni su plaćanja poreza, a još jedan benefit je i visoka likvidnost. Investicijsko zlato se može lako unovčiti svugdje u svijetu, što osobito vrijedi za proizvode poznatih svjetskih kovnica. Oni se mogu nabaviti u Auro Domusu, najvećoj tvrtki u trgovanju plemenitim metalima u Hrvatskoj. Zamjena kuna za zlato moguća je u osamdesetak poslovnica Auro Domusa diljem zemlje, dok se zlato može brzo i lako nabaviti i uz par klikova putem webshopa. Proces kupovine je maksimalno pojednostavljen, a Auro Domus garantira najbolju cijenu i brzu isporuku te opciju besplatne pohrane poluga i zlatnika prvih godinu dana. Na besplatnom broju telefona 0800/7372 možete zatražiti savjet i saznati sve što Vas zanima o investiranju u zlato.