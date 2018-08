Da li imate talent i vještinu za unovčavanje kratkoročnih prilika ili imate tendenciju ka metodičnom planiranju unaprijed, striktno se držeći plana dok se ne ispuni?

Popunite kratak upitnik ispod i saznajte kakva ste zapravo osoba kada je investiranje i preuzimanje rizika u pitanju

Koliko biste bili uspješni na svjetskoj burzi? Popunite kratak upitnik i provjerite da li u vama leži osoba koja riskira i profitira ili više volite igrati na sigurno. Investitor Poznajete funkcioniranje financijskih tržišta i znate kako svjetski događaji utječu na kretanje cijena na svjetskoj burzi. Sada ste spremni zakoračiti u nepredvidivi svijet globalnih tržišta, u kojem se nove prilike za trgovanje otvaraju svaki dan.

Na email koji ste naveli bit će Vam poslani podaci za Vaš besplatni demo račun za trgovanje na svjetskoj burzi. Na taj način ćete moći testirati svoje znanje i vještine u realnom trgovanju, bez rizika.

Želimo Vam puno uspjeha u trgovanju! Fortrade

Fortrade LTD je kompanija koja nudi mogućnost online trgovanja CFD-ima. Vaš kapital je pod rizikom. Igrač na sigurno Predlažemo prije nego se upustite u trgovanje na svjetskim financijskim tržištima, da se posvetite edukaciji.

Veliki broj korisnih edukativnih materijala možete pronaći na linku ispod.

https://www.fortrade.com/hr/edukacija/

Dok usavršavate svoje znanje iz svjetskih tržišta, predlažemo da uporedo vježbate trgovanje na svom demo računu, bez rizika.

Na email koji ste naveli bit će Vam poslani podaci za Vaš besplatni demo račun za trgovanje.

Želimo Vam puno uspjeha u trgovanju! Fortrade

Fortrade LTD je kompanija koja nudi mogućnost online trgovanja CFD-ima. Vaš kapital je pod rizikom. Koliko sati dnevno je otvorena svjetska burza? Od koliko slova se sastoji simbol svake valute? Dolar je najtrgovanija valuta na svijetu. Koja je druga? Kao početnik, na koliko valutnih parova bi se trebali koncentrirati? Pored valutnih parova, na svjetskoj burzi moguće je trgovati i cijenom: Što je Demo Račun za trgovanje? U burzovnom žargonu, kada idete 'short', to zapravo znači da: Premijerka Ujedinjenog Kraljevstva objavljuje da UK treba napustiti EU ranije nego što je to planirano. Kako ta objava utječe na valutni par EUR/GBP? Predsjednik USA u objavi za novinare govori o tome da je "dolar prejak". Da li će USD/JPY ići gore ili dolje?

Fortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na financijski leverage i nose visoku razinu rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo postati nepovoljne za Vas. Možete izgubiti sva sredstva, no ne više nego što imate na računu za trgovanje. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i stoga morate biti sigurni da ste razumjeli rizike, a potražite i neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, tražbinu niti transakciju, glede bilo kojega financijskog instrumenta. Fortrade ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteći. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za točnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik