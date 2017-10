Uljepšajte si dan uz najslađi party u gradu

Nakon razigrane proslave 60. rođendana Kraševe Domaćice u Splitu, Osijeku i Rijeci, slavljenička se atmosfera seli u Zagreb, gdje će se u subotu, 7. listopada, održati veseli spektakl s Domaćicom u glavnoj ulozi, u kojem posjetitelje očekuju brojne slatke nagrade. Slatka iznenađenja očekuju vas već od 11 sati, a početak predstave je u 12 sati.

Na proslavi okruglog, jubilarnog rođendana Domaćice u zagrebačkom Arena shopping centru, pozvani su svi, jer je Kraš za vas pripremio bogati zabavni program namijenjen svim generacijama. Rođendansku proslavu krasit će retro duh 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća, s ciljem da se obilježi vremenski period u kojem je Domaćica nastala. Legendarna Domaćica na policama se trgovina ove godine pojavila u retro stilu, podsjećajući tako kupce da se u Kraševu asortimanu nalazi još od davne 1957. godine i da su uz nju odrasle brojne generacije.

Program proslave 60. rođendana Domaćice vodit će Barbara Kolar, a na njemu će se naći ponešto za svakoga – od zabavne priredbe, dječjeg kutka koji će razveseliti naše najmlađe, preko popularnog Kola sreće koji će mnogima donijeti bogate nagrade. Ples uz profesionalne plesače razveselit će sve koji žele naučiti nove plesne korake, a cijelo događanje popratit će i Kraševe maskote, kao i slatki zalogaji iz Kraševe tvornice sreće. Protagonisti glazbenog programa bit će popularna mlada zvijezda Mia Negovetić i Robert Mareković, hrvatski glazbenik koji se istaknuo kao vokalist legendarnog zagrebačkog rockabilly benda Fantomi. Mareković će, uz domaće i strane hitove, kao i poneku prigodnu, rođendansku pjesmu, uveličati ovo rođendansko slavlje i rasplesati prisutne na velikoj rođendanskoj zabavi. No, to nije sve – pjesmu će popratiti i modno-plesna revija koja će posjetitelje odvesti na putovanje od 50-ih godina prošlog stoljeća do danas.

Dođite u Arena shopping centar u subotu, 7. listopada 2017. od 11 sati i uživajte u najslađem partyju u gradu uz Kraševu Domaćicu – ponosnu slavljenicu i obiteljsku miljenicu!