Crno Jaje popusti ovo ljeto putuju duž cijelog Jadrana i predstavljaju vam najpovoljnije ljetne ponude, sadržajne obiteljske pakete i luksuzni smještaj, a najduže se zadržavaju u Splitu gdje do vozačke dozvole B-kategorije možete doći uz najnižu cijenu na tržištu i 300 kn dodatnog popusta!

Odmor bez kompromisa po nikad povoljnijoj cijeni potražite na CJ Premium Travel te uz luksuzni smještaj, uživajte i u wellnessu te mnogim drugim pogodnostima poput ALL INCLUSIVE usluge te fitness i animacijskog programa. Ne propustite ove neviđene ponude nekih od najboljih hrvatskih hotela i to uz dodatnih 10% popusta za plaćanje Mastercard ili Maestro karticom do 20.07.2020.!

Osim luksuznih hotela ovo ljeto uštedite i na kupnji obiteljskih paketa koji su kao i uvijek najpovoljniji upravo na Crnom Jaju koje u akciji #PodržimoNaše nudi ljetnje ponude u Hrvatskoj uz nevjerojatne popuste do 60%! Uživajte stoga s cijelom obitelji diljem naše prekrasne obale i podržite naš turizam i ugostiteljstvo!

Ljetujte u Vodicama, Pirovcu, Splitu, Dubrovniku, Istri i na prekrasnoj Makarskoj rivijeri uz dodatnih 10% popusta za plaćanje Mastercard ili Maestro karticom do 20.07.2020.!

Ali čekajte, TO NIJE SVE!

Za Splićanke i Splićane, koji žele najpovoljnije do vozačke dozvole B-kategorije, Crno Jaje pripremilo je neviđenu poslasticu: 300 kn dodatnog popusta za plaćanje Mastercard ili Maestro karticom! Požurite jer ovu ponudu uz dodatni popust možete kupiti samo do 31.07.2020.!