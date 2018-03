Puno zabave i nagrada donosi proljetni Shooster Dan. Subota 24. i nedjelja 25. ožujka od 10 do 20 sati, Arena Centar, trg Dalmacija.

Stiglo je konačno proljeće, Shooster je pun energije i poziva te na druženje! Kao zagrijavanje za svjetski Air Max dan koji je u ponedjeljak 26. ožujka, organiziramo Shooster Dan koji ove subote i nedjelje u Arena Centar donosi gomilu vrhunske zabave. Pripremili smo nagradne igre u kojima se mogu osvojiti sjajne Air Max tenisice i popusti za kupovinu, plesne nastupe skupine The Juice, dance challenge s cool plesačicama Tinom i Vule, zanimljive zadatke i igrice... Zabava za sve koji dođu do Shooster Boxa u Arena Centru!

Ovaj Shooster Dan je i super prilika da Hrvatsku bolje upoznamo s novom Air Max 270 tenisicom koja je već zaludjela i ženske i muške streetstylere iz cijelog svijeta. Air Max 270 ima i svoju igricu koju će na Shooster Danu moći zaigrati svi koji vole igrati i osvajati nagrade. Ista ta igrica može se zaigrati i online na ocito.shooster.hr. Stvarno je više nego očito da je ova tenisica zvijezda proljeća 2018, pa je #očito postao i glavni hashtag ovog Shooster Dana.

Upoznavanje s Air Max 270 tenisicom naravno nije jedino što će se događati na Shooster Danu, bit će tu još more toga, jer kako i sam naziv eventa kaže It's all fun fun fun!

One koje krasi spretnost i preciznost razveselit će igra HIT TO WIN u kojoj mogu osvojiti predobre Nike Air Max tenisice i popuste za kupovinu u Shoosteru od 30%, 20% ili 10%. I posjetitelje sklonije nekim kreativnijim aktivnostima čeka puno zabave. Prvo što smo pripremili je 3D PEN RE:CREATION gdje crtamo 3D olovkom. Takvom se olovkom mogu proizvesti zaista najnevjerojatnije stvari u što će se uvjeriti svi koji se okušaju u ovom jedinstvenom 3D stvaranju. Druga se kreativna aktivnost zove FLIP TO PLAY! Naš će artist po želji posjetitelja izraditi mali flip-book, mini knjižicu koja propuštanjem kroz prste izgleda kao mali animirani filmić. Tko ne želi imati svoj vlastiti animirani filmić? Super hit sa svih dosadašnjih Shooster Dana su privremene tetovaže pa ih imamo i sada pod nazivom TATTOO SKIN-ART i to u airbrush tehnici. Sudjelovanje u sve ove tri kreativne aktivnosti nagrađujemo, a oni najkreativniji mogu osvojiti popuste do čak 50% za kupovinu u Shoosteru.

Sigurni smo da će posebnu pozornost pobuditi igra memorije ALEX CHALLENGE. Igra se jednostavno: sudionik pročita priču i zatim nastoji napamet ispravno ponoviti ključne dijelove iz te priče. Oni s najboljom memorijom osvajaju zvijezdu ovog događanja i ovog proljeća - tenisice Air Max! U subotu i nedjelju oko 12h sati očekujemo i naše ambasadore - Miu Kuleš, Vanillaz, Zsa Zsa, …dođi i ti, provjeri kako se snalaze u našim igrama.

Sigurni smo da imaš i više nego dovoljno razloga da se vidimo ove subote 24. i nedjelje 25. ožujka, jer #očito je da je Shooster dan ovaj vikend najbolja zabava u gradu - vidimo se!