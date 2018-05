Sunce i more su blagotvorni za Vaš odmor, ali ne i za zdravlje Vaše kože.

Dolaskom toplijih dana kožu treba primjereno zaštititi, a to posebno vrijedi za nježnu i osjetljivu kožu osoba svijetle puti sklonu alergijama, pjegama, aknama i opeklinama kao i osjetljivu dječju kožu nenaviknutu na sunce.

Daylong linija proizvoda pruža učinkovitu zaštitu od sunca i njegu za sve tipove kože. Budući da ne sadrže mirise i emulgatore, dobro se podnose te se mogu primjenjivati i na izrazito osjetljivoj koži. Daylong losioni njeguju i hidratiziraju kožu djelovanjem Aloe vere i vitamina E te štite od oksidacijskih oštećenja. Upotrebom Daylong losiona štitite kožu od štetnog UV-zračenja i isušivanja te zadržavate mladenački izgled svoje kože. Iako Daylong proizvodi pružaju učinkovitu zaštitu, treba izbjegavati pretjeranu izloženost suncu.

Ljeto je pred nama, stoga smo izdvojili Daylong proizvode koji će vam sigurno pomoći da zaštitite svoju kožu i kožu vaše djece od štetnog utjecaja sunca i tako sačuvate Vaše zdravlje:



• Daylong kids i baby –zaštita osjetljive dječje kože

Daylong® Kids SPF 50+ s dozatorom na potisak

Liposomalni losion posebno je pripremljen za zaštitu i njegu nježne dječje kože koja je osjetljivija na UV zračenje nego koža odraslih. Daylong® Kids SPF 50+ s dozatorom na potisak pruža visoku zaštitu od UVA i UVB zračenja uz točno i jednostavno doziranje.

Cijena 150 ml – 187,78 kn







Daylong® kids SPF 30

Liposomalni losion namijenjen je osjetljivoj dječjoj koži. Zaštitni filteri pružaju visoku zaštitu od štetnog UV zračenja dok aloe vera i vitamin E, uz dodatak dekspantenola, njeguju i pridonose obnavljanju osjetljive dječje kože.

Cijena 100 ml - 147,78 kn





Daylong® baby SPF 30

Krema za zaštitu kože dojenčadi i djece te osoba s vrlo osjetljivom kožom. Zaštitno se djelovanje temelji na mikropigmentima koji čine fin i gotovo nevidljiv film na koži koji odbija štetno zračenje. Dodatkom mikropigmenata postignuta je zaštita od UV zračenja bez kemijskih filtera, a dobiven je proizvod siguran za dojenčad i osobe osjetljive na kemijske filtere. Za razliku od sredstava za zaštitu od sunca koja sadržavaju kemijske filtere, Daylong baby dovoljno je primijeniti neposredno prije prvog sunčanja. Nanosi se obilato, najbolje dvaput zaredom. Otporan je na vodu, ali preporučuje se njegova ponovna primjena nakon duljeg boravka u vodi.

Cijena 50 ml – 109,51 kn







• Daylong SENSITIVE – zaštita masne kože i kože sklone alergijama na sunce

Daylong® SENSITIVE SPF 30 gel krema i gel fluid u spreju

Proizvodi visokog zaštitnog faktora koji pružaju nove prednosti pri zaštiti od sunca. Posebno su pripremljeni za kožu iznimno osjetljivu na sunce i masnu kožu. Formulacije bez mirisa, masti i emulgatora nježno i učinkovito štite od UVA i UVB zračenja uz jedinstveno lagan osjećaj na koži. Ovi dermatološki ispitani proizvodi pružit će učinkovitu zaštitu, spriječiti pojavu oštećenja od sunca i znakova preranog starenja i kod najosjetljivije kože sklone alergijama na sunce.

Cijena gel fluid sprej 150 ml – 197,78 kn

Cijena gel krema 100 ml – 147,78 kn







• Daylong – zaštita svih tipova kože

Daylong® ultra SPF 25 sprej

Liposomalni losion za zaštitu od sunca koji preporučujemo osobama svjetlije kože i kose te osobama sklonim pjegama. Zaštita za svjetliju kožu u obliku spreja osigurava jednostavnije, brže i lakše nanošenje.

Cijena 150 ml – 147,78 kn

Daylong® regular SPF 15 losion

Liposomalni losion za lice i tijelo namijenjen osobama manje osjetljivim na sunce, osobama srednje svijetle ili tamnije kože. Daylong SPF 15 losion lagane je teksture, lako se nanosi i brzo upija te pruža djelotvornu zaštitu od sunca pri uobičajenim proljetnim i ljetnim aktivnostima kada je intenzitet UV zračenja manji.

Cijena 100 ml – 107,78 kn

Cijena 200 ml – 137,78 kn







Daylong® ultra SPF 25 losion

Daylong ultra SPF 25 je liposomalni losion za lice i tijelo pa se preporučuje osobama svjetlije kože i kose te osobama sklonim pjegama.

Cijena 100 ml – 127,78 kn

Cijena 200 ml – 177,78 kn



Daylong® extreme SPF 50+ losion

Ovaj losion primjenjuje se u situacijama u kojima je potreban visok stupanj zaštite kože izložene suncu, primjerice kad je indeks UV zračenja visok te u tropskom i planinskim područjima gdje je intenzivnije UV zračenje. Daylong extreme SPF 50+ preporučuje se osobama vrlo svijetle i osjetljive kože.

Cijena 100 ml – 147,78 kn

Cijena 200 ml – 207,78 kn







Daylong® ultra face SPF 25

Losion kojem je jedinstvena kombinacija filtara za zaštitu od sunca i vitamina s antioksidativnim učinkom koji usporavaju nastanak čimbenika starenja kože uvjetovanih svjetlošću te oslabljuju djelovanje slobodnih radikala. Blaga tekstura i ugodan miris losiona čine ga prikladnom podlogom za šminku za sve tipove kože ili ugodnom dnevnom kremom sa zaštitnim učinkom.

Cijena 50 ml – 119,68 kn







• Daylong after sun – njega kože nakon izlaganja suncu

Daylong® after sun Lotion

Daylong after sun Lotion je hidratantni losion na bazi liposoma koji hladi i njeguje osjetljivu kožu. Lipidne komponente upotpunjene umirujućim djelovanjem dekspantenola obnavljaju zaštitnu funkciju te održavanju vlažnost i elastičnost kože. Dodatkom vitamina E usporava se nastanak čimbenika starenja kože uvjetovanih svjetlošću te oslabljuje djelovanje slobodnih radikala. Zahvaljujući visokom sadržaju vode, Daylong after sun Lotion hladi i umiruje nadraženu kožu, obnavlja joj izgubljenu vlažnost i vraća elastičnost. Primijenite ga nakon izlaganja suncu te kao dnevnu njegu za suhu kožu.

Cijena: 200 ml – 89,78 kn

Daylong® after sun Repair

Daylong after sun Repair je regenerirajući losion za tijelo s enzimom endonukleazom za obnovu DNK. Losion pomaže oporavak suncem oštećene kože i pridonosi prevenciji preranog starenja kože. Učinak enzima endonukleaze upotpunjen je djelovanjem glicerola, dekspantenola i vitamina E koji održavaju vlažnost i elastičnost kože te tako pomažu održavanje prirodne otpornosti i ljepote. Daylong® after sun Repair nanesite na lice i tijelo nakon izlaganja suncu. Losion se lako nanosi, brzo upija i ne ostavlja masni trag na koži. Ugodna tekstura, blag miris i nemasna podloga čine ga pogodnim za nanošenje tijekom vrućih ljetnih dana i noći.

Cijena: 50 ml – 66,78 kn,

Cijena 100 ml – 99,78 kn







Svi su proizvodi dostupni u ljekarnama, detaljnije informacije potražite na http://www.spirig.com.hr/daylong.php



Distributer za Hrvatsku je tvrtka Medical Intertrade d.o.o.