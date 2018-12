Sve je moguće tijekom prosinca i Adventa. Još je jedna godina iza nas, veselimo se druženjima na otvorenom usprkos niskim temperaturama, uživamo svi zajedno oko blagdanske trpeze.

A uz darove i blagdansko raspoloženje, uz dobre želje i vjeru da će nadolazeća 2019. godina biti bolja, tu je Emmezeta sa sada već tradicionalnom nagradnom igrom koja je iz godine u godinu sve bolja, bogatija, šarenija. Princip je jednostavan: svaki dan Emmezeta daje popuste i svaki je dan moguće osvojiti bogatie nagrade.

Vjerujte u čaroliju Adventa i zavirite u Emmezeta adventski kalendar! Neodoljivi popusti i nagrade samo su jedan klik od vas.

Od 1.12. do 24.12.2018. – svakog vas dana čekaju popusti do 40% na različite kategorije proizvoda. Ali, to nije sve! Istovremeno možete sudjelovati u 80.000 kn vrijednoj nagradnoj igri i osvojiti atraktivne nagrade – svaki dan novu.

Prijava je jednostavna, a svakodnevnim igranjem povećati ćete svoju šansu za dobitak. Bogate nagrade sponzoriraju: Candy, Electrolux, Philips, Samsung, Tefal, Whirlpool, Končar, Epson, Port, Hoover, Tesla, Sony, AOC, Faber, Vivax i mnogi drugi.

Detalje saznajte u svim Emmezeta trgovinama ili na emmezeta.hr.

A u novoj 2019. godini Emmezeta vam želi ostvarenje najljepših želja, a među njima neka bude i ona da uvijek budete #DobrodošliKući. Za najpovoljnije cijene, najširu ponudu i najbolju inspiraciju svratite u Emmezetu i naći ćete baš sve što vam je potrebno. Namještaj, dekoracija, bijela tehnika, multimedija, gadgeti i ostali proizvodi za vaš dom i darivanje po najpovoljnijim cijenama – samo u Emmezeta trgovinama i webshopu.

Otkrijte nove popuste i nagrade svaki dan. Adventska čarolija čeka vas u Emmezeti!

Tradiciju volimo, no uvijek nam je drago vidjeti nešto novo i drugačije.

Emmezeta istinnski vjeruje u čaroliju Božića i želi ju podijeliti s ljudima dobre volje.

Jedan mali dječak sasvim nenadano i slučajno otkriva bit Božića, ili slučajnosti tu nema, jer bit Božića je sakrivena u dobroti ljudskog srca i tako pretvara naizgled obične stvari u čarobne. Zanima vas o kakvoj se čaroliji radi? Pogledajte video