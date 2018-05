Tržište kriptovaluta naglo je palo od početka ove godine, što je navelo neke da se upitaju da li je ovo dokaz špekulativnog balona.

Jedni smatraju da će vijrednost kriptovaluta nastaviti padati, dok drugi pak tvrde, da je u pitanju dobrodošla korekcija na tržištu i da će kratkoročno i srednjeročno digitalne valute ponovo dobiti na vrijednosti. Tko je u pravu? Fortrade je, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom kriptovaluta (takozvani ugovori za razliku u cijeni, engl. CFD-i) ili jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio besplatni priručnik “Kako trgovati cijenom kriptovaluta”. Priručnik je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti putem linka ispod.

Besplatni priručnik “Kako trgovati cijenom kriptovaluta” preuzmite ovdje.

Postoje dobri razlozi zašto su kriptovalute „pale“ u posljednje vrijeme. Najznačijniji problem je regulacija, obzirom da mnoge države, uključujući Kinu, Južnu Koreju, Indiju, SAD i druge, zastrašuju investitore izjavljujući da će se obrušiti na kriptovalute. Drugi glavni faktor koji je vršio pritisak na digitalne valute je sigurnost. U siječnju je ukradeno 534 milijuna dolara u hakerskom napadu na Coincheck, japanskoj burzi kriptovaluta, u najvećem slučaju krađe kriptovaluta u povijesti.

Dalje negativne vijesti tiču se Facebook-a, koji više ne prihvaća reklame za kriptovalute na svojoj stranici. Pored toga, neke od najvećih svjetskih banaka odlučile su se za zabranu kupovine kriptovaluta preko svojih kreditnih kartica. Ipak, neki analitičari su optimistični i smatraju da će uvođenje regulativa u krajnjoj liniji imati pozitivan efekt jer će dovesti do šireg prihvaćanja kriptovaluta i samim tim podići cijene. Oni tvrde da će tehnološki napredak i institucijski kapital također biti od pomoći.

