Tehnološki lider Mastercard i Hrvatska turistička zajednica, nacionalna institucija zadužena za promociju hrvatskog turizma u zemlji i svijetu, udružili su snage u provedbi zajedničke promotivne kampanje „Experience all Croatia has to offer“ s fokusom na tržišta Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Nizozemske

Riječ je o kampanji koja je temeljena na konkretnim podacima koji pružaju odličan uvid u potrebe, navike i strasti suvremenih putnika, a tako i odličnu priliku da ih se putem promotivnih aktivnosti motivira na turistički posjet Hrvatskoj. Pritom se putnicima pristupa na posebno prilagođen način putem digitalnog oglašavanja, društvenih mreža, PR-a i suradnje s inozemnim influencerima, a aktivnosti će se na navedenim tržištima provoditi narednih mjesec dana.



„Mastercard je već dugi niz godina partner vladama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a na temelju međusobnog povjerenja, zajedničkog pristupa i odličnih odnosa, timovi iz cijele kompanije brzo su pristupili osmišljavanju inovativnih rješenja za prevladavanje čitavog niza izazova“, izjavila je Gea Kariž, direktorica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj. „Ovo partnerstvo dodatno omogućuje Hrvatskoj turističkoj zajednici da iskoristi nove uvide u podatke kako bi izgradila otporniju i inkluzivniju industriju koja se razvija u skladu s promjenjivim potrebama turista“, zaključila je Kariž.



Status Hrvatske kao destinacije koja prati suvremene trendove potvrđuju i iz Hrvatske turističke zajednice. „Podsjećam da je Hrvatska tijekom posljednje dvije i pandemijom obilježene godine ostvarila jedan od najboljih turističkih rezultata na Mediteranu. Takve pozitivne trendove želimo zadržati ove, ali i idućih godina te upravo zbog toga pozdravljamo suradnje na konkretnim projektima koji našoj zemlji osiguravaju još bolju tržišnu vidljivost i konkurentnost“, izjavila je Ivana Curić Čabraja, direktorica Sektora za strateške projekte HTZ-a, nadodavši kako se već u ovom trenutku hrvatski turizam nalazi na visokih 93 posto rezultata iz rekordne 2019. godine.

PR Foto: PR

S obzirom na to kako se kampanja temelji na boljem razumijevanju planova, interesa i želja potencijalnih gostiju, važan alat u provedbi aktivnosti predstavlja Mastercardova platforma Tourism Insights, koja objedinjuje podatke dobivene s tražilica, društvenih mreža i transakcija te koja analizira cjelokupno putovanje potrošača, odnosno njegove aktivnosti i navike prije, tijekom i nakon turističkog posjeta. Ovaj alat tako nudi detaljne podatke i uvide organizacijama za upravljanje destinacijama, a u sklopu ove kampanje korišten je za identifikaciju ciljanih tržišta i glavnih hrvatskih turističkih proizvoda za koje je utvrđeno da su najtraženiji među Talijanima, Britancima i Nizozemcima.

PR Foto: PR

Upravo je na temelju tih podataka Mastercard osmislio ekskluzivni sadržaj podijeljen u tri kategorije, odnosno na umjetnost i kulturu, aktivan stil života te hranu i gastronomiju. Na taj način svi korisnici Mastercard® kartica potaknuti promidžbenim aktivnostima u okviru kampanje mogu, primjerice, otputovati u Hrvatsku po najpovoljnijim cijenama letova, unajmiti automobile uz dodatne pogodnosti i iskusiti sve što Hrvatska nudi zahvaljujući jedinstvenim iskustvima dostupnim na Mastercardovoj platformi Priceless.com. Ova platforma povezuje lokalne davatelje usluga sa zainteresiranim putnicima iz cijelog svijeta, a korisnici kartica mogu, primjerice, uživati u luksuznim hotelima i ekskluzivnoj gastronomskoj ponudi, upoznati male proizvođače, kušati i pripremati tradicionalne proizvode te istraživati kulturu naše zemlje.

PR Foto: PR

Kampanja će putnike privlačiti i pomoću interaktivnog iskustva u proširenoj stvarnosti (AR) pod nazivom Travel Stories: Croatia koje uključuje poseban 360° video sadržaj. Ovo digitalno, interaktivno iskustvo, predstavljeno na ovogodišnjem sajmu EXPO u Dubaiju, na inovativan način pokazuje što Hrvatsku čini tako atraktivnom turističkom destinacijom.