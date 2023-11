Zaigrajte Kuglolov! Osvojite magičnu perilicu Gorenje za svježe oprano rublje na daljinu dok vi uživate u adventu

U ponedjeljak 4. prosinca počinje Kuglolov, dosad najveći nagradni natječaj Nove TV, u kojem možete osvojiti razne vrijedne nagrade i koja traje sve do 31. prosinca. U tom razdoblju pratite naše kanale i skupljajte kuglice kojima ćete okititi svoje virtualno drvce. Kuglice možete prikupljati preko TV-a i digitalnih ekrana u raznim programima i emisijama, kao i na svim našim portalima.

Dovoljno je skenirati QR kod u aplikaciji DNEVNIK.hr i svakodnevno dodati što više kuglica na bor. U tjednu od 18. do 24. prosinca, ako skupite najviše kuglica, možda postanete jedan od deset naših gledatelja koji će osvojiti perilicu rublja Gorenje.

U ovo blagdansko doba, kada nam je potrebna svaka dodatna pomoć pri našim svakodnevnim obvezama, dobro bi nam došlo malo magije, "dobra vila" koja u tren oka hrpe prljavog rublja pretvara u svježe oprano i čisto rublje. U Gorenju su mislili baš na to kada su početkom godine lansirali nešto magično, nešto što svakodnevne poslove čini jednostavnijim i ugodnijim – linije Advanced i Superior WaveActive perilica i sušilica rublja.

S ovim njihovim najsofisticiranijim linijama s modernim dizajnom proces pranja rublja postao je magičan, a njihovi vlasnici napokon su dobili priliku da svakodnevne zadatke izvršavaju s manje napora nego ikada prije. Perilice i sušilice rublja dostupne su u dvije različite linije modela s modernim dizajnom. WaveActive perilice i sušilice rublja dizajnirane su kako bi pojednostavnile život. One misle umjesto vas onda kada ste previše zaokupljeni drugim brigama. Pomažu vam uštedjeti vrijeme i novac te zaštititi okoliš.

Jednu takvu perilicu rublja Gorenje WaveActive možda ćete imati priliku i sami udomiti i isprobati zaigrate li naš Kuglolov od 18. do 24. prosinca, i dane pranja rublja u budućnosti učiniti ugodnim i jednostavnim.

To je perilica rublja Gorenje WNS94ATWIFI, koja unosi dašak magije u vašu brigu o rublju. Uz njezine posebne programe poput funkcije Extra Hygiene nestaje 99,9 % bakterija na odjeći, a Stain Expert uklanja do 36 vrsta tvrdokornih mrlja s rublja svojom savršenom kombinacijom temperature, vremena i vode. Funkcija AutoDose magično će smanjiti vrijeme potrošeno na pranje rublja, a složenost pranja rublja će nestati. Uz funkciju SteamTech možete zaboraviti omekšivač. Dodatni tretman parom na kraju odabranog programa znatno smanjuje nabore, neugodne mirise i bakterije.

Vaše će rublje biti temeljito čisto, manje izgužvano i mekše uz ovu čarobnu perilicu rublja iz Gorenja s kojom zahvaljujući tehnologiji ConnectLife možete upravljati na daljinu nalazite li se u prometnom zastoju, šopingu, na poslu ili uživate na adventu. Uz pomoć mobilne aplikacije ova pametna perilica rublja uključit će se točno kad vi želite i završiti s pranjem rublja taman kad se vratite s posla ili adventa.

Dovoljno ga je samo izvjesiti, bez straha od ustajalih neugodnih mirisa koji se znaju dogoditi kada ne možete dobro tempirati pranje rublja sa svojim dolaskom kući ili pak zaboravite na njega u perilici. Nabavite li još i sušilicu iz iste linije, samo nastavite uživati s obitelji, obavljati razne druge obveze ili pripremati sve za blagdane dok vaša sušilica samo jednim klikom na aplikaciji obavlja posao u trenu. S funkcijom NatureDry osušit će vaše omiljene komade kao da se suše na svježem zraku, ono što nam najviše nedostaje u jesen i zimu kada sušenje rublja traje cijelu vječnost ili stvara neželjenu vlagu u našem domu. Ta tehnologija omogućuje sušenje svih vrsta rublja, čak i osjetljivog, vunenog i sportskog rublja.

S perilicama i sušilicama WaveActive rublje će biti brzo oprano i osušeno bez obzira na vremenske uvjete, doba dana ili vlagu u prostoriji. Osigurajte tu magiju u svom domu skupljajući kuglice u našem Kuglolovu. Možda baš vi skupite najviše kuglica i osvojite jednu od perilica rublja Gorenje WNS94ATWIFI, svoju magičnu pomoćnicu uz koju će ovi blagdani biti s manje briga, a više magije.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Gorenje po najvišim profesionalnim standardima.