Kakvo nas vrijeme, nakon veličanstvene pobjede protiv Brazila, očekuje u sljedećim danima, donosi Nikola Vikić-Topić.

I dalje je vrlo nestabilna atmosfera nad našim prostorima, imamo veliku ciklonu iznad Italije koja zahvaća i Hrvatsku, a u sklopu nje preko nas se premještaju fronte, u srijedu i četvrtak ujutro topla, a zatim hladna.

Ujutro će biti potpuno oblačno. U mnogim krajevima uz kišu, no ona će češća, jača i obilnija biti na Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici. Na cijeloj obali ponovno može biti grmljavinskih nevremena, no veća vjerojatnost za njih ujutro je na jugu, od Makarske do Dubrovnika. Jugo će biti slabije nego danas, puhat će uglavnom umjereno do jako, u dijelovima Dalmacije već će okretati na oštro, dok će u Istri i na Kvarneru okrenuti na umjerenu buru.

I na kopnu će biti pomalo vjetrovito, zapuhat će slab do umjeren sjeverac tako da će biti hladno. Najniža jutarnja temperatura inače, od tri do osam, a na Jadranu između jedanaest i četrnaest.

Potpuno oblačno bit će i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Veća je i vjerojatnost za kišu koja će zahvatiti velik dio ovog područja, lokalno će biti obilnija, pa je upaljen Meteoalarm. Sjeverac će jačati na umjeren i bit će prilično hladno, hladnije nego ujutro jer će vjetar jačati, a temperatura će se tijekom cijelog dana snižavati. U podne će biti između četiri i devet stupnjeva. Kasno navečer će, uz daljnji pad temperature, kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, čak i u nekim nizinama. Moguće je i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Zagorju.

I u Slavoniji će biti oblačno, kiša će padati češće nego ujutro. Temperatura će sredinom dana biti oko deset, no kako će sjeverni vjetar jačati, navečer će biti sve hladnije. U noći na nedjelju može biti i malo susnježice, ali uglavnom samo na zapadu.

I u Istri, na Kvarneru te u gorskoj Hrvatskoj potpuno oblačno, često uz kišu koja će povremeno biti jaka i obilna. Mogući su i jači pljuskovi s grmljavinom. Zbog svega toga je upaljen žuti i narančasti meteoalarm. Bura će jačati na jaku, navečer i olujnu. Najviša temperatura na obali oko trinaest, u gorju od šest do deset, no u drugom dijelu dana bit će u padu, pa će u gorju kiša, nakon 17 sati, prelaziti u snijeg.

U Dalmaciji većinom oblačno i kišovito. Rijetko će se probijati malo sunca, ponajprije na otocima, no znatno češća će biti obilna kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno ponovno mogu biti jače izraženi, osobito na srednjem i sjevernom dijelu, zato je na snazi meteoalarm upozorenje. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro koje će navečer Okretati na jaku tramontanu. Maksimalna temperatura oko šesnaest stupnjeva, osim u zaleđu gdje će biti hladnije, oko trinaest.

U nedjelju će još uvijek biti oblačno, s povremenom kišom i snijegom. Ponegdje i uz novi snježni pokrivač. U ponedjeljak postupno razvedravanje, pa će u utorak biti sunčano, ali ponegdje uz maglu. Temperatura će vidimo biti u osjetnom padu, osobito jutarnja, koja će u utorak biti oko -7. Ako ih već niste stavili, sad je zadnji čas za zimske gume.

Na Jadranu nedjelja pretežno oblačna, s povremenom kišom osobito na krajnjem jugu. U ponedjeljak smanjenje naoblake, ali na jugu može biti još malo kiše. U utorak zato posvuda sunčanije. U nedjelju će još puhati jaka i olujna bura, u ponedjeljak ona slabi, a u utorak okreće na jugo. Temperatura će biti sve niža, u utorak između 4 i 9.

Sve u svemu, jedan oblačan i vrlo kišovit vikend je pred nama, i to u cijeloj zemlji, iako će najkišovitije biti na Jadranu gdje su ponovno moguća nevremena, osobito u četvrtak.

U četvrtak navečer će jako zahladnjeti, pa će u gorju kiša prijeći u snijeg, a malo ga je moguće i u nizinama u noći na nedjelju. Dakle, jedan od onih vikenda za provesti kod kuće.

